Dónde ver el Multichampions y todos los partidos de los playoffs de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Los playoffs de la Champions League ya están aquí. Este martes, ocho equipos inician su andadura por la eliminatoria previa a los octavos de final de la competición europea, mientras que los ocho restantes disputarán su partido de ida este miércoles. De esta nómina total de 16 equipos, solamente ocho pasarán a la siguiente ronda y se unirán a los ocho clubes que consiguieron clasificar primeros en la fase de la liga de la competición continental.

La Champions League vivirá una nueva noche más la emoción del fútbol europeo con cuatro partidos del máximo nivel. La introducción de la fase previa a los octavos de final permite una segunda vida a los equipos que no clasificaron alto en la tabla durante la fase de liga, una ronda donde equipos como el París Saint-Germain, el Chelsea o el Real Madrid pueden caer eliminados si no superan la eliminatoria a doble partido.

A pesar de que seguir en directo todo lo que suceda a lo largo de los playoffs de la Champions de manera simultánea puede parecer imposible, lo cierto es que no lo es. De la mano Multichampions, canal de la plataforma de pago Movistar+, los espectadores podrán seguir en directo los mejores momentos de los playoffs de la Champions League, con partidos del máximo nivel entre los mejores equipos del continente.

Trubin al momento de marcar el gol que significó el 4-2 ante el Madrid / EFE

El Multichampions ofrece una cobertura simultánea de varios partidos, con cambios constantes entre ellos cada vez que suceda algo destacable. La cobertura correrá al cargo de M+ Liga de Campeones 4, que se emitirá en el dial 180.

Además, Movistar+ habilita otros canales adicionales para poder seguir cada uno de los partidos que componen la jornada europea. Estos son los canales a través de los que se podrán seguir todos los partidos de los playoffs de la Champions League:

18.45 horas (CET). Galatasaray - Juventus: M+ Liga de Campeones 2. 21:00 horas (CET). Benfica - Real Madrid: M+ Liga de Campeones. 21:00 horas (CET). Borussia Dortmund - Atalanta: M+ Liga de Campeones 3. 21:00 horas (CET). Mónaco - PSG: M+ Liga de Campeones 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los playoffs la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como los resultados y los posibles cruces una vez finalicen todos los partidos.