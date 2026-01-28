Dónde ver el Multichampions y todos los partidos de la última jornada de la Champions League hoy por TV, online y en directo

La última jornada de la fase liga de la Champions ya está aquí. Esta noche, a partir de las 21:00 horas (CET), los 36 participantes pondrán fin a su andadura en la primera fase de la competición, momento en el que la nómina de partida se reducirá a 24. De este nuevo elenco, ocho equipos accederán directamente a octavos y los 16 restantes se la jugarán en el playoff.

La Champions vivirá hoy una noche llena de estímulos y emociones. El cambio de formato aplicado desde la jornada anterior, sumado a la unificación de la última jornada, ha propiciado que los 18 partidos se disputen a la vez hoy miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (CET).

Seguir en directo todo lo que suceda a lo largo de la última jornada parece tarea imposible, pero no lo es. De la mano Multifutbol, canal de la plataforma de pago Movistar +, los espectadores podrán seguir en directo los mejores momentos de los 18 partidos que componen la última jornada de la Champions League.

El Multichampions ofrece una cobertura simultánea de varios partidos, con cambios constantes entre ellos cada vez que suceda algo destacable. La cobertura correrá al cargo de M+ Liga de Campeones 6, que se emitirá en el dial 182.

Además, Movistar + ha habilitado otros 18 diales adicionales para poder seguir cada uno de los partidos que componen la jornada. Estos son los canales a través de los que se podrán seguir todos los partidos de la jornada:

Benfica - Real Madrid: M+ Liga Campeones 1.

Barcelona - Copenhague: M+ Liga Campeones 2.

Atlético de Madrid - Bodo/Glimt: M+ Liga Campeones 3.

Athletic - Sporting Portugal: M+ Liga Campeones 4.

Leverkusen - Villarreal: M+ Liga Campeones 5.

PSG - Newcastle: M+ Liga Campeones 7.

Manchester City - Galatasaray: M+ Liga Campeones 8.

Borussia Dortmund - Inter: M+ Liga Campeones 9.

Nápoles - Chelsea: M+ Liga Campeones 10.

Mónaco - Juventus: M+ Liga Campeones 11.

Ajax - Olympiacos: M+ Liga Campeones 12.

Union Saint Gilloise - Atalanta: M+ Liga Campeones 13.

PSV - Bayern de Múnich: M+ Liga Campeones 14.

Brujas - Olympique Marsella: M+ Liga Campeones 15.

Liverpool - Qarabag: M+ Liga Campeones 16.

Arsenal - Kairat: M+ Liga Campeones 17.

Eintracht - Tottenham: M+ Liga Campeones 18.

Pafos - Slavia de Praga: M+ Liga Campeones 19.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la última jornada de la fase liga de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como los resultados y la clasificación final una vez finalicen todos los partidos.