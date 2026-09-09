Dónde ver el Multichampions y todos los partidos de la Champions League hoy por TV, online y en directo

La Champions League 2026/27 sigue adelante con la disputa de la jornada inaugural de la fase liga. Este miércoles 9 de septiembre, 12 de los 36 equipos disputan su partido inaugural en la presente edición de la competición con el objetivo de comenzar bien su andadura en la primera fase y poder avanzar en firme hacia el cuadro final de la competición.

Con Barça y Stuttgart como grandes triunfadores del primer turno tras imponerse ante Feyenoord y Viking respectivamente, esta noche llega el turno de algunos de los grandes favoritos a conquistar la 'Orejona'. El Liverpool - Atlético destaca como el gran partido de la jornada, pero tampoco hay que perder de vista las actuaciones de PSG, Arsenal y Nápoles

El Atlético de Madrid será uno de los grandes protagonistas de la jornada en la Champions League / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

Con tanto partido atractivo en el horizonte resulta difícil escoger, pero existe una opción para poder estar al tanto de todos los enfrentamientos. De la mano Multifutbol, canal de la plataforma de pago Movistar +, los espectadores podrán seguir en directo los mejores momentos de los 4 partidos que componen la jornada de la noche del martes en la Champions League.

El Multichampions ofrece una cobertura simultánea de varios partidos, con cambios constantes entre ellos cada vez que suceda algo destacable. La cobertura correrá al cargo de M+ Liga de Campeones 4.

Además, Movistar + ha habilitado otros 4 diales adicionales para poder seguir cada uno de los partidos que componen el segundo turno de la noche del martes. Estos son los canales a través de los que se podrán seguir todos los partidos de la jornada:

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Sporting CP - Galatasaray: M+ Liga de Campeones 6

Nápoles - Arsenal: M+ Liga de Campeones 5

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la primera jornada de la fase liga de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como los resultados y la clasificación final una vez finalicen todos los partidos.