Dónde ver el Multichampions y todos los partidos de la Champions League hoy por TV, online y en directo

La Champions League 2026/27 ya está aquí. Este martes 8 de septiembre, 12 de los 36 pistoletazos dan el pistoletazo de salida a su andadura en la presente edición de la competición con el objetivo de superar el primer corte de la competición y poder asegurarse un lugar en el cuadro final.

Con AEK Atenas y Aston Villa como primeros agraciados después de apuntarse las primeras victorias de la competición en el turno de las 18:45 horas (CEST), por la noche llega el turno de otros ochos conjuntos, entre los que destacan Real Madrid, Real Betis y Villarreal como representación de LaLiga EA Sports.

El Real Madrid se enfrenta al Inter hoy martes 8 de septiembre / Europa Press

Con tanto partido atractivo en el horizonte resulta difícil escoger, pero existe una opción para poder estar al tanto de todos los enfrentamientos. De la mano Multifutbol, canal de la plataforma de pago Movistar +, los espectadores podrán seguir en directo los mejores momentos de los 4 partidos que componen la jornada de la noche del martes en la Champions League.

El Multichampions ofrece una cobertura simultánea de varios partidos, con cambios constantes entre ellos cada vez que suceda algo destacable. La cobertura correrá al cargo de M+ Liga de Campeones 4.

Además, Movistar + ha habilitado otros 4 diales adicionales para poder seguir cada uno de los partidos que componen el segundo turno de la noche del martes. Estos son los canales a través de los que se podrán seguir todos los partidos de la jornada:

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la primera jornada de la fase liga de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como los resultados y la clasificación final una vez finalicen todos los partidos.