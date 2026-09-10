Dónde ver el Multichampions y todos los partidos de la Champions League hoy por TV, online y en directo

La Champions League 2026/27 se prepara para cerrar el telón de su primera jornada de competición en la fase liga. Este jueves 10 de septiembre, los últimos 12 equipos que quedaban por salir a escena afrontan sus respectivos compromisos con el objetivo de dar el primer paso en firme hacia sus respectivos objetivos.

Con Fenerbahçe, Roma, PSV y Shakhtar como teloneros, esta noche llega el turno de otros ocho contendientes. Entre ellos destaca el Bayern de Múnich, uno de los más firmes candidatos a la 'Orejona', pero también merece la pena prestar atención al Como de Cesc Fábregas o al Manchester United.

jugador del Bayern Michael Olise celebra el 0-2 durante la final de laFranz Beckenbauer Supercup que han jugado Borussia Dortmund y Bayern Munich, / EFE/CHRISTOPHER NEUNDORF

Con tanto partido atractivo en el horizonte resulta difícil escoger, pero existe una opción para poder estar al tanto de todos los enfrentamientos. De la mano Multifutbol, canal de la plataforma de pago Movistar +, los espectadores podrán seguir en directo los mejores momentos de los 4 partidos que componen la jornada de la noche del miércoles en la Champions League.

El Multichampions ofrece una cobertura simultánea de varios partidos, con cambios constantes entre ellos cada vez que suceda algo destacable. La cobertura correrá al cargo de M+ Liga de Campeones 4.

Además, Movistar + ha habilitado otros 4 diales adicionales para poder seguir cada uno de los partidos que componen el segundo turno de la noche del martes. Estos son los canales a través de los que se podrán seguir todos los partidos de la jornada:

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la primera jornada de la fase liga de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como los resultados y la clasificación final una vez finalicen todos los partidos.