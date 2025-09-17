Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Dónde ver el Liverpool - Atlético de Madrid de la Champions League hoy por TV, online y en directo

El Atlético se enfrenta al Liverpool hoy miércoles 17 de septiembre en la primera jornada de la fase liga de la Champions League

Alberto Teruel

Barcelona

Atlético de Madrid y Liverpool se dan cita en Anfield hoy miércoles 17 de septiembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la primera jornada de la fase liga de la Champions League. Te contamos a qué hora juega el Atlético su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Tras un inicio complicado en Liga en el que apenas han conseguido sumar 5 puntos de los 12 disputados, el Atlético cambia el chip a 'modo Champions' para afrontar el que apunta a ser su mayor desafío en la fase liga. Los pupilos de Simeone visitan el feudo de uno de los grandes aspirantes a la 'Orejona', un Liverpool que este verano ha dinamitado el mercado de fichajes para construir un bloque temible.

Para enfrentarse a los Salah, Isak, Wirtz y compañia, el 'Cholo' se ha visto obligado a realizar algunos ajustes en su esquema para cubrir bajas tan sensibles como las de ha tenido que lidiar con bajas sensibles como las de Julián Álvarez, Baena o Almada. La presencia de Raspadori en punta o Gallagher en la sala de máquinas son las grandes novedades de un once en el que también destaca la presencia de Javi Galán.

La visita a Liverpool dará el pistoletazo de salida a unas jornadas de tremenda exigencia para el Atlético de Madrid, que tendrá que medir sus fuerzas ante Eintracht, Arsenal e Inter antes de que su camino en la fase liga comience a allanarse.

¿Dónde ver el Liverpool - Atlético de Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Atlético de Madrid y Liverpool, correspondiente a la jornada 1 de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Atlético de Madrid y Liverpool a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

