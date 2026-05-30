Dónde ver la final de la Champions entre PSG y Arsenal por TV, en directo y online

PSG y Arsenal se dan cita en el Puskás Aréna de Budapest hoy sábado 30 de mayo a las 18:30 horas (CEST) para medir sus fuerzas en la final de la Champions League. Parisinos y 'gunners', dos de los grandes aspirantes al título antes del inicio de la fase de grupos, afrontan su último desafío en la máxima competición continental con la codiciada 'Orejona' en juego.

Después de apear de la competición al Bayern de Múnich en una de las eliminatorias europeas más emocionantes que se recuerdan (5-4 en la ida, 0-1 en la vuelta), el PSG llega decidido a establecer una dinastía en el Viejo Continente. Los de Luis Enrique, defensores del título y grandes favoritos, aterrizan en Hungría con la intención de poner la guinda a su temible proyecto con la conquista de la segunda Champions League consecutiva.

No lo pondrá fácil el Arsenal de Arteta, que quiere quitarse la espinita de la derrota contra el Barça en 2006 para conquistar la primera 'Orejona' de su historia. Los 'gunners' parecían no llegar en su mejor momento futbolístico, pero la conquista de la Premier League ha disparado el optimismo en Londres.

Declan Rice del Arsenal celebra tras marcar el 2-0 ante el Bayer Leverkusen en el partido de Champions League / EFE/EPA/NEIL HALL

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En España, la final de la Champions League entre PSG y Arsenal se podrá ver gratis por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el partido por el título es a través de Movistar+, plataforma de pago que ha emitido en exclusiva los anteriores partidos de la competición. La emisión correrá al cargo del canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

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