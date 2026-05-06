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Dónde ver el Bayern - PSG de la Champions League hoy por TV, en directo y online

A qué hora empieza el partido del PSG contra el Bayern hoy y en qué canal de TV ver la vuelta de las semifinales de la Champions League desde España

Sigue en directo el Bayern - PSG de semifinales de la Champions League

El PSG se enfrenta al Bayern hoy miércoles 6 de mayo en semifinales de la Champions League

El PSG se enfrenta al Bayern hoy miércoles 6 de mayo en semifinales de la Champions League / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Bayern de Múnich y PSG se dan cita en el Allianz Arena hoy miércoles 6 de mayo a las 21:00 horas (CEST) para enfrentarse en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Parisinos y bávaros afrontan el segundo asalto de la eliminatoria en busca de uno de los billetes en juego hacia la final del Puskas Arena del próximo 30 de mayo.

Después de protagonizar uno de los partidos más trepidantes que se recuerdan en una eliminatoria europea, el Allianz dictará sentencia. El PSG afronta la decisiva ventaja después de imponerse en la 'locura' del Parque de los Príncipes (5-4), pero el cruce no está ni mucho menos decidido y el Bayern contará con el factor público a su favor.

El ganador del cruce entre Bayern y PSG conseguirá el pase a la gran final de la máxima competición europea, dónde espera el Arsenal desde el martes. Los 'gunners' adquirieron el derecho de disputar el partido por el título después de eliminar al Atlético gracias al solitario gol de Bukayo Saka en el Emirates.

El Arsenal volverá a jugar una final de la Champions League

El Arsenal volverá a jugar una final de la Champions League / EFE

¿Dónde ver el Bayern - PSG de la Champions por TV y online?

El partido entre PSG y Bayern de Múnich, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido de semifinales de la Champions League entre Bayern de Múnich y PSG a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.

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Dónde ver el Bayern - PSG de la Champions por TV y en directo

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