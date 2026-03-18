Dónde ver el Barcelona - Newcastle de la Champions League hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Newcastle se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy miércoles 18 de marzo a las 18:45 horas (CET) para enfrentarse en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Después de empatar en el partido de ida con mucho sufrimiento, los azulgranas buscan el pase a los cuartos de final de la competición europea una temporada más.

El equipo de Hansi Flick tiene una verdadera prueba de fuego esta tarde-noche en el Spotify Camp Nou. En un horario poco habitual para el fútbol europeo, los azulgranas vuelven al Camp Nou para disputar una eliminatoria de Champions por primera vez desde 2019, cuando Leo Messi puso en pie al templo blaugrana con su doblete contra el Liverpool. Mucho ha llovido desde entonces, pero el Barça sigue sin poder levantar la competición más preciada, un objetivo que quieren conseguir esta temporada a los mandos del técnico alemán.

Pedri, en el partido de octavos de final de la Champions contra el Newcastle / EFE

La eliminatoria de octavos de final llega al Spotify Camp Nou después de un duelo de ida en St. James' Park realmente sufrido para los azulgranas. Los ingleses demostraron ser un auténtico peligro en su estadio y solamente un penalti en el tiempo añadido permitió empatar la eliminatoria de la mano de Lamine Yamal (1-1), que dejó todo por decidir en el estadio azulgrana.

¿Dónde ver el Barcelona - Newcastle de la Champions por TV y online?

El partido entre Barça y Newcastle se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

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