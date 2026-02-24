Dónde ver el Atlético - Brujas de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Atlético de Madrid y Brujas se dan cita en el Estadio Riyadh Air Metropolitano hoy martes 24 de febrero a las 18:45 horas (CET) para disputar la vuelta de los playoffs de la Champions League. El conjunto rojiblanco se prepara para gastar su última bala en busca de uno de los últimos billetes hacia los octavos de final.

Después de la disputa del frenético partido de ida, en el que un tanto de Tzolis al borde del descuento estableció el 3-3 definitivo, ambos equipos llegan al partido de vuelta con las espadas en todo lo alto. Para este determinante partido, el Atlético contará con varios de sus puntales en un gran estado de forma y el apoyo del público a su favor.

El ganador de esta decisiva eliminatoria obtendrá uno de los últimos billetes hacia los octavos de final, dónde ya esperan los ocho equipos mejor clasificados de la fase liga. En el caso particular del Atlético, se enfrentaría a Tottenham o Liverpool en caso de superar el peaje de los playoffs.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran uno de sus goles contra el Brujas / EFE

¿Dónde ver el Atlético - Brujas hoy por TV y online?

El partido entre Atlético de Madrid y Benfica, correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

