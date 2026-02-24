Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Champions League hoyAtlético - BrujasDónde ver Atlético - BrujasMarmoushJoao CanceloLaporta MessiAchraf violaciónMultas FlickPadre PedriSorteo ChampionsHorarios GP TailandiaÁrbitro Real Madrid - BenficaBenfica PrestianniClasificación LaLiga sin VARVillarejoCuándo juega AlcarazKilian JornetMaldiniAlonso HondaLateral FlickVíctor MuñozLamine YamalBarça UEFAReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesSeguridad SocialMcEnroe AlcarazEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaElecciones Barça 2026Pedri FerranEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin

CHAMPIONS LEAGUE

Dónde ver el Atlético - Brujas de la Champions League hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza el partido del Atlético de Madrid hoy contra el Brujas y en qué canal de TV ver la la vuelta de los playoffs de la Champions League desde España

El Atlético de Madrid se enfrenta al Brujas hoy martes 24 de febrero en los playoffs de la Champions League

El Atlético de Madrid se enfrenta al Brujas hoy martes 24 de febrero en los playoffs de la Champions League / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Atlético de Madrid y Brujas se dan cita en el Estadio Riyadh Air Metropolitano hoy martes 24 de febrero a las 18:45 horas (CET) para disputar la vuelta de los playoffs de la Champions League. El conjunto rojiblanco se prepara para gastar su última bala en busca de uno de los últimos billetes hacia los octavos de final.

Después de la disputa del frenético partido de ida, en el que un tanto de Tzolis al borde del descuento estableció el 3-3 definitivo, ambos equipos llegan al partido de vuelta con las espadas en todo lo alto. Para este determinante partido, el Atlético contará con varios de sus puntales en un gran estado de forma y el apoyo del público a su favor.

El ganador de esta decisiva eliminatoria obtendrá uno de los últimos billetes hacia los octavos de final, dónde ya esperan los ocho equipos mejor clasificados de la fase liga. En el caso particular del Atlético, se enfrentaría a Tottenham o Liverpool en caso de superar el peaje de los playoffs.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran uno de sus goles contra el Brujas

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran uno de sus goles contra el Brujas / EFE

¿Dónde ver el Atlético - Brujas hoy por TV y online?

El partido entre Atlético de Madrid y Benfica, correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Atlético de Madrid y Benfica a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL