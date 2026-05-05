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Dónde ver el Arsenal - Atlético de la Champions League hoy por TV, en directo y online

A qué hora empieza el partido del Atlético de Madrid contra el Arsenal hoy y en qué canal de TV ver la vuelta de las semifinales de la Champions League desde España

Sigue el partido entre Arsenal y Atlético, en directo

El Atlético de Madrid se enfrenta al Arsenal este martes 5 de mayo en las semifinales de la Champions League

El Atlético de Madrid se enfrenta al Arsenal este martes 5 de mayo en las semifinales de la Champions League / AFP7

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Atlético de Madrid y Arsenal se dan cita en el Emirates Stadium hoy martes 5 de mayo a las 21:00 horas (CEST) para enfrentarse en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Colchoneros y 'gunners' afrontan el segundo asalto de la eliminatoria en busca de uno de los billetes en juego hacia la final del Puskas Arena del próximo 30 de mayo.

Lo acontecido en el Metropolitano en el partido de ida deja las espadas en todo lo alto de cara al partido más decisivo de la temporada. El Arsenal empezó mandando gracias a un tanto de penalti de Viktor Gyökeres pero Julián Álvarez, también desde los once metros, consiguió minimizar daños y dejar que sea Londres quien dicte sentencia.

El ganador del cruce entre Arsenal y Atlético de Madrid tendrá que esperar al miércoles para conocer a su rival de la gran final. Este saldrá de la eliminatoria entre PSG y Bayern, que los parisinos afrontan con ligera ventaja después de imponerse en uno de los mejores partidos que se recuerdan en la máxima competición europea (5-4). Los bávaros, sin embargo, cuentan con el factor campo a favor como aliciente extra en busca de la remontada.

Los jugadores del PSG celebran uno de sus goles frente al Bayern

Los jugadores del PSG celebran uno de sus goles frente al Bayern / EFE

¿Dónde ver el Arsenal - Atlético de la Champions por TV y online?

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido de semifinales de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.

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