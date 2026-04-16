¿Dónde se juega la final de Champions?

La final de la Champions está a la vuelta de la esquina y cada vez van quedando menos equipos. Atlético de Madrid, Arsenal, PSG y Bayern Múnich superaron los cuartos de final y disputarán entre la última semana de abril y la primera de mayo las semifinales de la Liga de Campeones.

El Atlético de Madrid eliminó al Barça esta semana y se erigió como la única representación española en semifinales, donde se medirá al Arsenal de Arteta, que dejó en la cuneta al Sporting de Portugal. En el otro lado del cuadro, el vigente campeón, el PSG, sentenció al Liverpool y se verá las caras con el Bayern, que se cargó al Real Madrid.

De todos ellos, solo dos estarán presentes en la gran final, que se disputará el próximo sábado 30 de mayo. Descubre en SPORT dónde se disputa el partido definitivo de la Champions League 2025-2026.

¿Dónde se juega la final de la Champions League?

La gran final de la Champions League 2025/2026 se disputará en Budapest, capital de Hungría. El estadio que acogerá la cita será el Puskás Aréna, escenario en el que ya se vivió la final de la UEFA Europa League en 2023 ganada por el Sevilla frente a la Roma.

El Puskás Aréna, escenario de la final de la Champions League 2025/26 / AP

El coliseo húngaro se inauguró oficialmente como el nuevo estadio nacional del país el 15 de noviembre de 2019. Se construyó en el emplazamiento del antiguo estadio Ferenc Puskás, que fue demolido en 2017, y conserva los muros de ladrillo de su predecesor en la entrada principal.

La capacidad del Puskás Aréna -que debe su nombre al legendario delantero del Real Madrid- es de 67.000 espectadores y el feudo fue definido por Aleksander Ceferin como "la joya de la corona del fútbol húngaro", sede habitual de la selección absoluta.

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La final de la Champions League 2025/26 se disputará en un horario atípico. Mientras que en ediciones anteriores acostumbraba a dar comienzo a partir de las 21:00 horas (CET), este año el horario de inicio se adelantará a las 18:00 horas (CET).