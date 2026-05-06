El dolor de Julián Álvarez rompió al Atlético en la última noche de Griezmann

Hace diez años, en 2016, un Julián Álvarez en plena adolescencia estaba en clase viendo la vuelta de semifinales de Champions League, en la que el Atlético de Madrid consiguió el pase a la final. Anoche, estrella del proyecto colchonero, tenía en su mano el pase a la primera final de Champions del club rojiblanco desde, precisamente, 2016.

Los astros podían alinearse en el norte de Londres. La 'Araña', sin embargo, no llegaba al 100%... y eso era un problema para el Atleti. No acabó el partido de ida por un fuerte golpe en su tobillo izquierdo y viajó a Londres entre algodones.

En las horas previas al choque, de hecho, detalló Miguel Martín Talavera en 'Carrusel Deportivo' que "está tocado y lejos de estar al 100%, así que creo que se va a tener que infiltrar". "El tobillo es una articulación agradecida para que un pinchazo te quite el dolor", aportó.

El argentino se activó en solitario junto al recuperador Óscar Pitillas antes de que iniciase la sesión de entrenamiento del equipo en el Emirates. Simeone, en rueda de prensa, dijo lo siguiente sobre el estado físico de su estrella: "En la ida estuvo muy bien. Ojalá que pueda responder de la forma que el partido pide".

Myles Lewis-Skelly protege el balón ante Julián / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

'Mr Champions'

Julián, además, es 'míster Champions': promedia una participación de gol cada 80 minutos en la Champions League (34 en 2.710 minutos: 25 tantos y 9 asistencias). Entre los delanteros con 20 o más intervenciones de gol en la competición, solo Erling Haaland (74 minutos) presenta un promedio superior.

Julián Álvarez, tras su lesión de hace seis días. / AFP7 vía Europa Press

A su idilio con la competición y su calidad se aferraba un Atlético que se llevó un jarro de agua fría con el 1-0 de Saka al filo del descanso. Participativo como siempre con balón en la primera mitad, se descolgó para dar continuidad a la jugada y asociarse con Griezmann, Lookman y compañía. Incluso dispuso de una ocasión clara tras conectar un pase atrás de Giuliano: llegó algo forzado, pero su remate se marchó cerca del palo.

Su tobillo dijo basta

Su tobillo, sin embargo, dijo basta. Demasiado pronto para los intereses del Atleti. Su influencia en el juego fue diluyéndose y, por allá en el minuto 60, se le vio cojeando por el césped. Unos instantes después, Simeone introdujo un doble cambio y retiró al tocado Julián y a Griezmann del partido.

El equipo no remontó y el Arsenal se dedicó a que no pasase absolutamente nada durante los últimos minutos. Lo logró y estará en una final de Champions veinte años después, mientras que el Atlético murió en la orilla - como en la final de la Copa del Rey - y vuelve a quedarse en blanco... por quinta temporada consecutiva.

Amargo adiós de Grizi

¿Y qué se le pasará por la cabeza a Antoine Griezmann? 'El Principito' dirá adiós al Atlético de Madrid sin haber ganado con el club ninguna Champions, LaLiga ni Copa del Rey.

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Cuando se marchó al Barcelona entre 2019 y 2022, los rojiblancos ganaron LaLiga en 2021. Se marchará con una Europa League (2018) y una Supercopa de Europa (2018). Un palmarés que no hace justicia a su leyenda.