La doble cara de París: del terror y la "tristeza" a la petición de una "estatua" para Luis Enrique

Así no. Es imperdonable que el festejo de la segunda Champions League del Paris Saint-Germain se cobrase una vida y dejase dos heridos de gravedad, además de más de 250 heridos y más de 700 detenciones, 200 más que el año anterior en París.

Anoche se vivió una auténtica noche de terror en la capital francesa. Hoy, en contraste, se celebra la reválida de la corona europea. Decenas de miles de aficionados ‘rouge et bleu’ se congregaron en el Campo de Marte de París, la gran explanada ajardinada a los pies de la Torre Eiffel, para asistir al desfile del PSG.

"Para mí, que viví la etapa del PSG en 2005-2006 con Guy Lacombe y ahora con Luis Enrique, veo que hemos recorrido un largo camino y estoy realmente muy feliz de tener a este entrenador. Es la estrella", consideró Edwin, un seguidor parisino, en declaraciones a 'EFE'. "Ya no tiene nada que demostrar", agregó Josse.

Emma, otra aficionada del conjunto capitalino, clamó "una estatua frente al Parque de los Príncipes" para Luis Enrique. "Si el año que viene gana una tercera Liga de Campeones, entonces diré que es el mejor".

"Quienes lo rompen todo no son seguidores del PSG"

Respecto a las escenas de vandalismo, enfrentamientos violentos e incluso fallecimientos por un éxito deportivo, la expresión más repetida por los aficionados fue, lamentablemente, "tristeza". "Quienes lo rompen todo no son seguidores del PSG", aseguraron.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, quiso relativizar lo ocurrido mientras la ultraderecha francesa acusa al Gobierno de inacción ante los altercados: "En la inmensa mayoría de los casos, la gente vivió esto en familia, con amigos. Y fue una fiesta extraordinaria y los incidentes al margen de los grandes eventos, hace siglos que existen", declaró en una entrevista al canal 'BFMTV'.

Disturbios en los Campos Elíseos de París / Antonin Burat / Zuma Press / Europa Press / Contac

El mandatario indicó que tomó un papel relevante la "repercusión mediática" de los festejos, además de "la obsesión de estos alborotadores que vienen a destrozar y que se graban a sí mismos en las redes sociales".

"Volveremos el año que viene con la tercera"

Llegó el momento de los parlamentos. Ousmane Dembélé pronosticó que el próximo año regresarán al Campo de Marte de París para festejar una tercera Orejona: "Volveremos el año que viene con la tercera".

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Por su parte, Nasser Al-Khelaifi agradeció a Luis Campos y a Luis Enrique su labor y demandó contención en las celebraciones: "Celebrad con tranquilidad, proteger nuestra ciudad es muy importante", pidió el dirigente catarí.