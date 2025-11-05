CHAMPIONS LEAGUE
Doble cara con Luis Díaz
El extremo colombiano pasó de héroe a villano en el Parque de los Príncipes tras cometer una entrada criminal sobre un Achraf que abandonó el terreno de juego entre lágrimas
'Me pinchan y no sangro', debió pensar Luis Díazcuando Maurizio Mariani le enseñó la cartulina roja al filo del descanso del París Saint-Germain-Bayern de Múnich que disputó anoche en el Parque de los Príncipes. Hacía escasos minutos que le había endosado un doblete a un endeble cuadro capitalino y alcanzado las 15 contribuciones de gol (10 dianas y cinco asistencias) en 16 encuentros con la elástica bávara. Pero cometió una entrada criminal sobre Achraf Hakimi que sería justamente castigada tras la posterior revisión del VAR.
De héroe a villano. Estaba dando un recital de época. Con el vivo recuerdo de la mala experiencia con James Rodríguez, la dirección deportiva bávara pudo sufrir por el Guajiro. Él, sin embargo, no necesitió mucho tiempo para adaptarse al fútbol alemán y su primera diana con el Bayern valió la Supercopa de Alemania, título que festejó tras apenas cuatro partidos bajo las órdenes de Vincent Kompany.
Infalible
A partir de ahí, todo iría sobre ruedas. Y en el Parque de los Príncipes se consagraría - aún más si cabe - ante el vigente campeón, un PSG que sufrió de lo lindo con la engrasada maquinaria germana. Ni cinco minutos habían transcurrido que Luis Díaz recogió el rechace de una parada de Chevalier sobre Olise y mandó el esférico al fondo de la red. En el minuto 32 fue el más listo de la clase y le robó el balón a un despistado Marquinhos para plantarse en un mano a mano con el exguardameta del Lille y liderar una ofensiva bávara que acababa de dar la sorpresa en París.
Alcanzó, así, las tres dianas en cuatro jornadas de la Champions League con el Bayern de Múnich. Y batió un récord: se convirtió en el colombiano con más anotaciones en la historia de la competición continental. Llegó a las 14 dianas, pues había convertido 12 tantos en la Champions con tres clubes distintos (Porto, Liverpool y Bayern).
Castigado
Pero, en un abrir y cerrar de ojos, todo se empañó. Incapaz de controlar esa intensidad y sangre caliente que lleva de serie, cometió una entrada a destiempo sobre un Achraf que tuvo que ser sustituido visiblemente lastimado y entre lágrimas. En un lance del choque sin aparente peligro para la meta bávara, quiso Luis Díaz robarle el balón a Achraf en su conducción, pero se pasó de frenada y terminó enganchando el pie del marroquí entre sus piernas.
En primera instancia vio la amarilla, pero Mariani recibió la llamada del VAR y, tras revisar la acción en el monitor, rectificó y le mostró la roja. Jarro de agua fría tremendo tanto para el colombiano, que deberá cumplir sanción ante el Arsenal, como para un Bayern que tuvo que sudar tinta y resistir durante toda la segunda mitad al asedio parisino. Joao Neves acortó distancias pero los tres puntos quedaron finalmente en manos de los de Vincent Kompany.
