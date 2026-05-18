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De la disrupción online a la acción en el mundo real: la UEFA evoluciona su estrategia contra la piratería

La pertenencia de la UEFA a ACE demuestra cómo la disrupción online eficaz se complementa positivamente con una acción intensificada sobre el terreno

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA / UEFA

SPORT.es

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La piratería se propaga con rapidez, se adapta con agilidad y está cada vez más organizada. En respuesta, la UEFA ha reforzado recientemente su programa de control, a través de su pertenencia a ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), para potenciar su exhaustiva vigilancia online y sus actividades de inteligencia, complementándolas con investigaciones sobre el terreno y acciones específicas contra las operaciones de piratería a gran escala. Este programa integral, coordinado con UC3, está diseñado para combatir la piratería organizada tanto online como en la vida real y, de este modo, reforzar la protección de sus socios de retransmisión.

Estas actividades se complementan entre sí. La información generada mediante la monitorización online ayuda a respaldar las investigaciones sobre piratería organizada, al permitir la identificación de operadores, el mapeo de redes y la interrupción de los servicios subyacentes.

Este enfoque ya ha dado resultados tangibles en diversas jurisdicciones. Un ejemplo reciente se observa en Latinoamérica, donde la acción de ACE resultó en el cierre de dominios clave de IPTV de FlujoTV y su infraestructura asociada, interrumpiendo sustancialmente un servicio de piratería operado desde Ecuador con cientos de miles de usuarios en todo el mundo. Se están llevando a cabo investigaciones y operaciones similares en un número creciente de territorios clave, y ya se están preparando nuevas medidas.

La UEFA también continúa reforzando su actividad de control online, como lo demuestra el éxito de la orden de bloqueo dinámico que obtuvo recientemente en India. Esta medida ha tenido un impacto significativo en sitios web de transmisión ilegal que llegan a millones de usuarios y se está perfeccionando y mejorando continuamente para maximizar su eficacia mediante la interrupción de alto impacto online.

"La UEFA seguirá explorando diferentes enfoques para la protección de contenidos. Tener impacto y desmantelar el ecosistema de la piratería de todas las maneras posibles es fundamental para nuestra misión de proteger los intereses de nuestra familia de socios de retransmisión", declaró Diego Dabrio, experto sénior en protección de contenidos de la UEFA.

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“Trabajar con ACE ha mejorado enormemente nuestras capacidades antipiratería, reforzando la combinación de una eficaz disrupción online con una aplicación selectiva de la ley sobre el terreno en territorios de todo el mundo", concluyó.

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