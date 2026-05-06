El discurso de Henry a Saka que emociona a los aficionados del Arsenal: "Si lo conseguís, seréis los inolvidables"

Fue una noche para recordar en Londres. El Arsenal doblegó al Atlético de Madrid para clasificarse a la final de la Champions League en Budapest. El equipo de Mikel Arteta vuelve a una final de la Liga de Campeones 20 años después, desde que el conjunto entrenador por Arsène Wenger enfrentara al FC Barcelona en el Stade de Farnce de París en 2006.

En esa ocasión, el Arsenal sucubió al Barça de Frank Rijkaard con goles de Samuel Eto'o y Juliano Belletti. En el conjunto 'gunner' estaba de capitán Thierry Henry, leyenda del club que años más tarde acabó fichando por la entidad blaugrana.

Henry era el emblema de ese equipo y el del conocido como los 'invencibles' de 2004. Ahora analista en el programa 'CBS Golazo', Henry se dirigió a Saka tras el partido para mandarle un mensaje cargado de emoción: “Os deseo lo mejor porque nosotros no pudimos hacerlo. Y espero que vosotros sí podáis hacerlo. Si lo conseguís, si ganáis el título… seréis los ‘inolvidables’. Nosotros fuimos los ‘invencibles’. Id a por ello”.

Saka, visiblemente emocionado, apenas pudo responder con un “gracias”.

Desde esa final de 2006, el club londinense ha vivido una travesía irregular en la Champions, lejos de aquel estatus competitivo. Además, el equipo también está en la pelea por la Premier League ante el Manchester City. Una oportunidad para conseguir un doblete histórico.

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