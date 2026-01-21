En directo
Champions League
Champions League hoy, en directo: resultados de todos los partidos de la penúltima jornada de la fase liga, en vivo
Sigue en directo la séptima jornada de la Champions League 2025/2026 con el Bayern-Saint-Gilloise, el Marsella-Liverpool y el Juventus-Benfica
Xavi Turu
Sigue en directo el carrusel de la Champions con el Bayern-Saint-Gilloise, el Marsella-Liverpool y el Juventus-Benfica como partidos más destacados.
Carrusel Champions League
Estos son los marcadores tras la disputa de los primeros cuarenta y cinco minutos:
BAYERN MÚNICH 0-0 UNION SAINT-GILLOISE
OLYMPIQUE MARSEILLE 0-1 LIVERPOOL (Los de Slot se adelantaron con un tanto de Szoboszlai en el añadido)
CHELSEA 0-0 PAFOS
JUVENTUS 0-0 BENFICA
ATALANTA 1-0 ATHLETIC
NEWCASTLE 2-0 PSV
ATALANTA - ATHLETIC I (1-0) I MIN. 45
Está apretando mucho el conjunto italiano en estos minutos finales del primer tiempo. Contra de libro de la Atalanta y gol anulado a Scamacca por fuera de juego. Sufren los de Valverde con dos grandes acciones de Unai para salvar a los suyos.
OLYMPIQUE MARSEILLE - LIVERPOOL I (0-0) I MIN. 42
Juego muy lineal sobre el verde del Orange Vélodrome. Los de Slot gozan de alguna que otra llegada al área, pero sin estar contundentes.
JUVENTUS - BENFICA I (0-0) I MIN. 41
Encuentro muy igualado con varias ocasiones por parte de ambos conjuntos, pero sigue el cero a cero en el Allianz Stadium.
CHELSEA - PAFOS I (0-0) I MIN. 39
Momentos para el Chelsea con un conjunto chipriota que está sufriendo sobre el verde. Caicedo y Badiashile han tenido ocasiones para adelantar a los suyos, pero sin puntería en sus acciones.
ATALANTA - ATHLETIC I (1-0) I MIN. 35
El Athletic se estira un poco para encontrarse con el empate ante de llegar al descanso. Los de Raffaele Palladino se defienden con orden y buscan salir al contragolpe.
NEWCASTLE - PSV I (2-0) I MIN. 31
¡¡El segundo del Newcastle!! Los ingleses ponen la directa en esta primera parte y ponen el 2-0 en el marcador gracias al gol de Anthony Gordon, a la media hora de juego.
BAYERN MÚNICH - UNION SAINT-GILLOISE I (0-0) I MIN. 28
El Bayern un poco incómodo sobre el césped. Los de Kompany no están encontrando su mejor versión en los últimos metros. Bien colocado el conjunto rival sobre el terreno de juego.
OLYMPIQUE MARSEILLE - LIVERPOOL I (0-0) I MIN. 25
Gol anulado al Liverpool for fuera de juego. Los de Slot se animaron con dos llegadas: una primera de Mac Allister y la segunda con el tanto anulado a Ekitike.
OLYMPIQUE MARSEILLE - LIVERPOOL I (0-0) I MIN. 22
Encuentro gris del conjunto inglés con el dominio sobre el tapete verde para los franceses.
