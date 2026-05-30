El PSG es el nuevo campeón de la Champions League. El conjunto dirigido por Luis Enrique ha conseguido levantar la 'Orejona' al cielo de Budapest después de imponerse ante el Arsenal en una final marcada por la igualdad y en la que la tanda de penaltis dictó sentencia.

Tal como sucedió en la edición anterior, el PSG fue claramente de menos a más en su andadura europea. Los parisinos tuvieron que pagar el peaje de los playoffs debido a la 11ª posición en la que finalizaron la fase liga, pero una vez alcanzada la fase final desplegaron su versión más arrolladora ante rivales de la talla de Chelsea, Liverpool y Bayern de Múnich.

Más allá del prestigio que otorga conquistar el trofeo más preciado a nivel continental, el PSG también obtiene un importante botín económico como campeón de la Champions League 2025/26. La UEFA destina una considerable bolsa de premios a repartir en función del rendimiento de cada uno de los 36 participantes y, como no podía ser de otro modo, el campeón se lleva la mayor parte del pastel.

¿Cuánto dinero gana el PSG como campeón de la Champions League?

El PSG ha obtenido una cantidad cercana a los 103,8 millones de euros por todo el camino recorrido en la presente edición de la Champions League. El grueso del botín procede de cada una de las rondas superadas, mientras que el resto responde al rendimiento deportivo en la primera fase de competición, que premia tanto el número de victorias como la posición final en la clasificación.

Champions League, semifinales: Bayern - PSG, en imágenes. / RONALD WITTEK / EFE

Por su rendimiento en la fase final, los de Luis Enrique un total de 56,5 millones de euros. El desglose procede de los 12,5 millones obtenidos por eliminar al Chelsea en octavos, 15 millones tras imponerse al Liverpool en cuartos, otros 18,5 por la victoria ante el Bayern de Múnich en semifinales y los últimos 6,5 por llevarse la gran final contra el Arsenal (más 4 adicionales por clasificar para la Supercopa de Europa).

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El botín final se dispara aún más gracias a las variables fruto de su desempeño en la fase liga, dónde el PSG finalizó en la 11ª posición. El conjunto parisino obtuvo 8,4 millones por sus 4 victorias y 1,4 millones por sus 2 empates, además de 12 millones por clasificarse a los octavos de final vía playoff y otros 7,8 procedentes de los 'shares' por la posición en la que finalizaron la fase liga. Para redondear esta suculenta cifra, otros 18,6 millones por el mero hecho de participar en la máxima competición europea.