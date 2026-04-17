El dinero no siempre da la felicidad en la Champions: del fracaso del Liverpool al éxito del Bayern

Muchas fórmulas hay en el mundo del fútbol para llegar al éxito. Las hay con figuras rutilantes, gastos exorbitantes y sueños forjados a golpe de talonario. También con balances más mesurados, inversiones contenidas y enfoques financieros sostenibles que construyan las bases de proyectos exitosos. Sea cual sea el elegido, la Champions League suele depurar bien y diferenciar a los equipos con correctas planificaciones en sus plantillas de los que no consiguen dar con la tecla a nivel continental.

Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, celebra la victoria de la Champions League ante el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

En la fase de semifinales, por ejemplo, no estará el equipo que más ha gastado en el mundo del fútbol en cuanto a fichajes esta temporada: un Liverpool al que no lo salvaron sus estrellas Isak, Wirtz o Ekitiké, este último incluso cayendo gravemente lesionado ante el PSG. Su rival, por ejemplo, acostumbrado a atraer estrellas verano a verano, ha apostado ahora por un plan más coral con los cracks que ya tenía en plantilla, y bajo la guia de Luis Enrique planean llegar al bicampeonato europeo.

Dembélé celebra su doblete contra el Liverpool / Adam Vaughan

Porque, de los equipos clasificados, el conjunto parisino es uno de los que mejor balance tiene en sus números: apenas sobrepasan los 100 millones de euros en compras -con nombres como Zabarnyi, Dro o Chevallier- y lograron ingresar hasta 64 'kilos' con el adiós de Donnarumma rumbo al Manchester City, sellando un balance de 44 millones bajo pérdidas.

Arne Slot, técnico del Liverpool / EUROPA PRESS

En contraste, el Liverpool se desangró hasta la saciedad con sus compras: 482 milones de euros gastados por los 219 ingresados -la mayoría con Luis Díaz o Darwin Nuñez-, para un balance negativo de 263 'kilos'. Al bueno de Arne Slot, sin embargo, de poco le sirvió: adiós a la Champions en cuartos y con su máxima aspiración en Premier siendo clasificar a la próxima Liga de Campeones.

El Atlético, éxito por dinero

También está el caso de un Atlético de Madrid , otro que tiró la casa por la ventana tanto en verano como en invierno. Entre Alex Baena (40 millones de euros), Lookman (35) o Hancko (26), el conjunto colchonero sumó 230 'kilos' de gastos, ingresando a su vez 145 en ventas (la más importante Conor Gallagher, vendido en 40) para un balance negativo de 84,45 millones de euros.

Joan Garcia, calentando antes del Atlético de Madrid - Barça / VALENTÍ ENRICH

Su rival fue el Barça, eliminado después de apostar por una política más austera: apenas se invirtieron 27,5 millones de euros en los mercados (25 de ellos en la cláusula de Joan García para sacarle del Espanyol) y teniendo números verdes gracias a sus ventas, que superaron los 30 millones con salidas como Dro o Pau Víctor, suponiendo un superávit de 3,7 'kilos' que no fue suficiente para avanzar más allá de los cuartos.

En Alemania, el Bayern pasó por encima del Real Madrid y será adversario del PSG en semis. El conjunto bávaro tuvo también un método mesurado en el mercado, dejando casi todo su gasto en la incorporación de Luis Díaz, que tomó 70 de los 88,8 millones de euros que se dejaron en fichajes. Además, sus ventas fueron superiores: más de 100 recibió por ventas como Matthys Tel o Kingsley Coman.

Luis Díaz, junto a Carreras, en el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich / Kiko Huesca / EFE

Su rival, el Real Madrid, fue el que peores ingresos registró por venta de futbolistas de todos los cuartos de final, sumando apenas 2 'kilos' en ambos mercados, y dejándose en incorporaciones 167,5 millones de euros por nombres como Huijsen, Carreras o Mastantuono, ninguno de ellos titular para el definitivo choque en el Allianz Arena.

Finalmente, en Inglaterra el Arsenal se aseguró también su paso a las semifinales con unos egresos estratosféricos -llegando a los 294 millones de euros- y muy pocas ventas, solo ingresando 14 'kilos'. Su rival, todo lo contrario: 44 millones de beneficio gracias a una operación que, justamente, involucró a los 'gunners': la venta de Gyökeres al club londinense. Aunque el sueco no fue determinante en la eliminatoria, tampoco lo fue su reemplazante Luis Suárez, por el que pagaron 23 'kilos'. Las fórmulas, por tanto, son diversas para un éxito que nada puede asegurar.