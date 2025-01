Dinamo Zagreb - AC Milan: Horario y dónde ver el partido de la jornada 8 de la Champions League

La floja realidad del AC Milan en la Serie A (séptimos con 34 puntos en 21 jornadas) no se corresponde con la excelsa situación en Champions League. Los hombres de Sérgio Conceiçao ocupan la sexta plaza con 15 puntos en 7 jornadas y apuntan firmamente a un top 8 que les daría el ansiado y respetado billete directo a los octavos de final del torneo, sin necesidad de pasar ante por el play-off.

Este era uno de los grandes cambios del nuevo formato de la Champions League con 36 aspirantes. Sin fase de grupos, pero con fase liga, los ocho primeros acceden directamente a los octavos de final mientras que, del noveno hasta el vigesimocuarto, se tendrán que ganar su sitio en un play-off previo. Hasta la fecha, solo Liverpool, FC Barcelona y Arsenal tienen su billete hacia los octavos impreso y sellado, sin escala alguna.

El alivio de depender de uno mismo

Todo apunta a que el AC Milan será uno de los ocho afortunados que evitarán el play-off. Los italianos, con 15 puntos y un goal average de +4 goles, dependen de sí mismos para asegurar su puesto en el top 8, aunque la aventura en esta edición del torneo no arrancó tan bien. Tras perder contra Liverpool (1-3) y Bayer Leverkusen (1-0), los 'rossoneri' apretaron los dientes y firmaron cinco triunfos consecutivos contra Brujas (3-1), Real Madrid (1-3), Slovan Bratislava (2-3), Estrella Roja (2-1) y Girona (1-0).

El Milan celebra su tanto ante el Girona / Agencias

Ahora, si son capaces de superar al Dinamo Zagreb en el Estadio Maksimir, el trabajo estará completamente hecho. En caso de empate o derrota, ni de lejos estaría todo perdido, ya que es bastante probable que sus rivales directos no consigan los resultados que necesitan. Según el superordenador de Opta, el Milan tiene un 73,6% de terminar dentro del top 8. Aunque de no conseguirlo, sí que tiene el play-off asegurado, por lo que no se eliminaría inmediatamente de la competición.

El Maksimir se encomienda a un milagro

En el caso del Dinamo Zagreb, la situación es complicada, ya que no tiene el play-off asegurado y, en caso de derrota, el cuadro croata se despedirá automáticamente de la Champions League. El primer milagro (y no el único) será imponerse a uno de los mejores equipos del torneo, que necesita la victoria para evitar cualquier tipo de susto.

Los jugadores del Dinamo Zagrbe, tras caer derrotados ante el Arsenalq / EFE

El 9-2 que encajaron contra el Bayern Múnich en el debut en la fase liga señalaba que el camino del Dinamo Zagreb en esta Champions sería complicado. Sin embargo, tras la goleada de escándalo recibida en el Allianz, los croatas empataron contra el Mónaco en el siempre complicado Estadio Maksimir (2-2). La buena dinámica se mantuvo con dos triunfos más: ante el Salzburgo (0-2) y contra el Slovan Bratislava (1-4), pero el equipo se cayó.

La derrota contra el Borussia Dortmund (0-3), el empate contra el Celtic (0-0) y la goleada que firmó el Arsenal en su visita a Croacia (3-0) dificultaron unos play-offs que ahora se antojan muy complicados por el horrible goal average que tiene el equipo, de -8 goles. Según Opta, solo tienen un 15,3% de posibilidades de clasificarse para el play-off.

¿Horario y dónde ver el Dinamo Zagreb - AC Milan?

En España, el partido de la última jornada de Champions entre Dinamo Zagreb y AC Milan, que se disputará este miércoles 29 de enero a las 21.00 horas en el Estadio Maksimir de Zagreb (Croacia) se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ Liga de Campeones. También puedes seguir toda la jornada de la Champions través de SPORT.es, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.