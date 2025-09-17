Van Dijk deja al Atlético caminando solo en Liverpool

El Atlético se estrenó en Champions League con todo lo que tenía: pundonor, coraje, una afición que le acompañó hasta Liverpool y unas armas que le alcanzaron para empatar 2-2 hasta el añadido. Pero Virgil van Dijk tenía otros planes para esta primera jornada, sembrando un cabezazo imparable y dejando al equipo de Diego Simeone con las manos vacías... y al Cholo expulsado por discutir con un aficionado.

Partido, competición y escenario siempre especiales. Porque tiene historia el choque, ni qué decir del campo, ni menos de la Liga de Campeones. Suyo fue el duelo recordado como 'el último partido del mundo' justo antes del encierro mundial por la pandemia, además de compartir ambos clubes un recuerdo precioso: el de Diogo Jota. Su muerte en verano por las carreteras de Zamora dejó devastados a los 'reds', equipo actual al momento de fallecer, y colchoneros, que le tuvieron en sus filas en 2016.

Dejando fuera del campo las cortesías, había que ir a los golpes. Y no tardó nada el Liverpool en asestar dos que fueron de KO técnico. Ambos nacieron en las botas del genio egipcio Mohamed Salah. El primero fue un tiro libre que, cuando el árbitro sancionó, no tenía otra firma que la del 'Faraón'. Disparó, la pelota rebotó en Robertson y Anfield cantó el 1-0.

No se avistaba una buena noche para los del Cholo, que aún tendrían que ver en menos de cinco minutos cómo se aumentaba la ventaja. Otra vez Salah, combinando con Gravenberch, se plantó en el área ante un Oblak que poco pudo hacer. Definición de zurda exquisita y los 'reds', extasiados, se escapaban en el marcador. Y en el juego.

Porque la peor noticia para el Atlético no era perder. Era desilusionarse. Otra vez detrás en el luminoso y, esta vez, con un cuadro más dramático que los tropiezos vividos en LaLiga. Entonces sostuvo Oblak a los suyos, que lentamente fueron resistiendo para diluir el entusiasmo 'red'. Y, al filo del descanso, Marcos Llorente plantó la esperanza: punterazo que sorprendió a Alisson y a vestuarios con el 2-1.

ROZANDO EL MILAGRO... HASTA QUE NO

Saltaron los rojiblancos a la segunda parte a continuar con su ejercicio de supervivencia ante un equipo que lucía a su delantero de 150 millones de euros (Alexander Isak, que debutaba). Simeone dio paso a Koke y, con él, la resurrección visitante asomaba. Peleó hasta el final una pelota en campo rival, propiciando el servicio que, tras un rebote, le quedó a Llorente en la frontal. Marcos le pegó un voleón que parecía ir a cualquier parte pero, con el desvío en Mac Allister, se coló donde debía. 2-2 y júbilo en las tribunas para los aficionados que se pegaron el viaje hasta Anfield Road para acompañar a los suyos.

Pero la casa manda. Y la suerte, en Liverpool, suele inclinarse del lado 'red'. Por ello, a pesar del esfuerzo de los visitantes, fue Van Dijk quien dictó la última palabra, apareciendo al 90+2' con un testarazo implacable que dejó a Oblak sin opciones. En la banda, un aficionado increpó a Simeone y este entró en cólera. Las fuerzas de seguridad intervinieron y el árbitro le mostró la roja. El Cholo caminó, solo, hacia vestuarios. Igual que su Atlético, vacilante en Liverpool y sin rumbo aparente.