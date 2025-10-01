Dier amarga al City en Mónaco

El Mónaco encontró premio a la paciencia. El Manchester City de Pep Guardiola dominó de principio a fin, pero no mató un partido que los del Principado nunca dejaron ir: sobre el final, Eric Dier rescató un meritorio empate para los rojiblancos, que caían hasta el 90' con doblete de Erling Haaland y terminan llevándose el primer punto de la presente Champions League.

Llegaban enchufados los mancunianos tras haber superado al crisis inicial de la temporada, reforzado por la goleada 5-1 al Burnley del fin de semana y con la confianza de conseguir otro triunfo en Champions tras de la primera jornada ante el Nápoles. No tuvo la misma suerte el Mónaco, goleado 4-1 en Brujas en el estreno goleador de Ansu con la camiseta del Principado. Desde entonces, el hispano-guineano venía en racha, marcando cuatro goles en tres partidos consecutivos para llegar en forma al encuentro con Pep Guardiola.

No obstante, si alguien está siempre en racha, sin importar cuándo, es Erling Haaland. El noruego apenas dejó pasar un cuarto de hora de partido hasta que recibiera un pase de Gvardiol para definir por encima de la humanidad de Kohn, portero del cuadro monegasco, con una bella vaselina. Eso sí, poco iba a durar la alegría para los ingleses.

Tres minutos, exactamente: eso le tomó al Mónaco armar una jugada por banda con Diatta y que este sirviera a Jordan Teze, que se perfiló y buscó un remate imparable para las manos de Donnarumma, decretando el empate 1-1 en el luminoso.

DIER SALVA LOS MUEBLES

Retomaba confianza el cuadro de Adi Hütter, aunque el dominio siguió siendo celeste. Tanto que, justo antes del descanso, volvió a tocar la puerta de Kohn. Y a entrar, porque a Haaland no le gusta esperar. El '9' recibió un centro de O'Reilly y se elevó como ninguno para plantar un frentazo y firmar el 1-2 con el que se irían a vestuarios.

Para la segunda parte eligió la mesura el equipo de Guardiola para controlar la ventaja. Movió el banquillo, dando entrada a Savinho y Nico González en lugar de Dokú y Rodri. Lo propio hizo el Mónaco, rotando a Ansu Fati tras una hora de partido con poco protagonismo. En su lugar ingresó Stanis Idumbo.

Mal le vino al equipo inglés no matar el partido cuando pudo. Eric Dier encontró la bota de Nico González en el área a la altura de su cara cuando cargaban con un centro al 90', y se dejó caer para que el VAR avisara a Gil Manzano. El extremeño revisó en la pantalla y el contacto era claro: penalti para los locales. Al cobro fue el propio Dier, que dejó sin opciones a Donnarumma y decretó el 2-2 definitivo.