Diego García, preparador físico del Sabah: "Contra el Barça veo un partido de más de cuatro goles fácil"

El Sabah ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición de la Champions. El equipo de Azerbaiyán, fundado el 8 de septiembre de 2017, estará presente en el torneo por primera vez tras superar cuatro rondas eliminatorias.

El sorteo no ha sido benévolo con el club debutante: deberá jugar de visitante contra el Manchester United, el Arsenal, el Villarreal y el Viking mientras que Barça, Nápoles, Dortmund y Slavia de Praga deberán visitar Bakú.

Para repasar como se ha vivido el histórico hito de esta clasificación a Champions, saber cuales son las sensaciones dentro del equipo y poder conocer un poco mejor la historia del club, en SPORT hemos podido conversar con Diego García Fontán, preparador físico gallego del Sabah desde marzo de 2025.

Primero de todo, enhorabuena por esa histórica clasificación. ¿Cómo se están viviendo estos días en el equipo?

Nada pues muy contentos, increíble. En las cuatro rondas previas clasificatorias estábamos en el grupo de equipos digamos más débiles o no favoritos y tanto al campeón de Gales le ganamos, campeón de Finlandia le ganamos, campeón de Dinamarca y campeón de Israel les ganamos, los dos últimos remontando y demás, osea que muy contentos, con ese éxtasis. Y bueno, el sorteo difícil, pero ilusionados de poder jugar en esos campos y disfrutar de las Champions.

Te voy a preguntar por el sorteo. Se ha hablado bastante de que ha sido muy complicado todo lo que le ha tocado al Sabah. ¿Tenéis también esa sensación dentro del vestuario de que ha sido difícil el sorteo que os ha tocado?

Sí. En el momento fue como: "¡Qué guay, Old Trafford, qué guay, viene el Dortmund, qué guay, Arsenal, Barça!" Y luego pasas la emoción y dices: "¡Cuidado, que para pasar de grupos con estos va a ser complicado!" Pero también creo que es una buena prueba para demostrar si oye, les hemos ganado a estos campeones de otras ligas, pero a ver si podemos competir contra el campeón de la Premier, campeón de la Liga y demás. Es un reto precioso para nosotros.

Has hablado también de la fase clasificatoria, de estas cuatro eliminatorias que habéis pasado. Antes de jugar la primera, contra el campeón de Gales, ¿os esperabais que fuese a pasar todo esto?

Sí, porque somos muy de soñar en grande. Recuerdo el año anterior, al inicio de temporada, que hablaba con algunos compañeros que habían estado en Sabah y tal. Y decía: "yo creo que podemos ganar la Liga". Y me decian, mira, si quedais terceros es un año brutal. Nunca en la historia habíamos ganado la Liga.

Pero la verdad es que cuando llegué a mitad de temporada, el primer año, el primer título de la historia, el año pasado, aparte de volver a ganar la Copa, también la Liga. Y ahora, este año, somos el único equipo de Europa que desde primera ronda ha llegado a grupos. Y obviamente no éramos favoritos a ello, nos daban un 15% de posibilidades de lograrlo. Pero confiábamos que podíamos hacerlo y hemos podido hacerlo.

El Sabah será equipo de Champions League esta temporada gracias a superar cuatro rondas eliminatorias / CEDIDAS

Has comentado un poquito los rivales que han ido tocando. Uno de estos es el Barça, que os visitará en vuestro campo. ¿Crees que es el partido que más ilusiona de estas Champions?

Para mí sí, como español. Es el Barça tío, es increíble. Yo hace nada estaba en Segunda RFEF, entonces imagínate, para mí es brutal. En el club, el que más ilusión ha hecho es ir a Old Trafford. Más que ir al Emirates del Arsenal, porque en el club hay mucha gente, el team manager tiene tatuado el escudo del United, para que te hagas una idea. Yo creo que fue el que más ilusión hizo, pero a mí el Barça.

¿Y la afición también comparte esa sensación de que el partido más importante es el que juegas contra el United, has podido hablar con alguién?

De la afición tengo muchos mensajes en Instagram. Ayer salí a la ciudad deportiva y unos niños: "Dile hola de mi parte a Lamine Yamal". Pero no sé decirte cuál es el que más ilusión ha hecho la afición, imagino que habrá de todo.

En el club, el partido que más ilusión ha hecho es ir a Old Trafford

Volviendo al partido del Barça, ¿prefieres que se juegue en Azerbaiyán tal y como ha pasado o te hubiese gustado que el Sabah visitase el Camp Nou?

A nivel personal, ir al Camp Nou. A nivel deportivo, competitivo, aquí. Que hagan 6.000 kilómetros y que vengan aquí.

Como el partido es en casa, ¿ves al Sabah capaz de dar la sorpresa?

Sin duda, sí. Claramente son muy, muy, muy favoritos. Ahora, si creo que es posible que demos la sorpresa, sí.

Para aquellos que no conozcan al club, al Sabah ¿cómo definirías primero el estilo de juego del equipo y luego un poquito la historia: es un equipo muy jóven, como ha llegado a la Champions con tan poca edad?

Tenemos un estilo de fútbol de posición. Nuestra mayor crítica, tanto de afición como de la gente, es que arriesgamos demasiado en salida de balón, pero esa es nuestra identidad. Somos de salir jugando y somos muy, muy buenos presionando. Y creo que es nuestro punto fuerte contra esos equipos: sorprenderles, ir arriba a presionarles la salida de balón e intentar robar en campo rival y hacer daño ahí. En eso somos muy buenos.

Y luego, como club, es un club muy nuevo. Tiene menos de 10 años, pero está creciendo cada mes. Hay cosas nuevas, está llegando gente nueva, optimizando todo. Tenemos ahora siete cocineros, hemos traído al nutricionista del Sevilla y cuerpo médico creo que tenemos el mejor del país con diferencia.

Creo que es posible dar la sorpresa contra el Barça

Llegaste al club en marzo de 2025 y desde entonces el Palmarés es espectacular: una liga, la primera de la historia, y dos copas. Explicabas un poquito cómo se ha producido este crecimiento que ha conseguido acabar con el dominio del Qarabag a nivel nacional

100%. Creo que aquí todo el mundo considera al Qarabag el mejor equipo. El equipo más grande del país, sin duda, es el Neftçi, por masa social, economía y demás, pero está pasando una mala etapa y tenemos al Qarabag como máximo rival a día de hoy. Creo que el Neftçi este año también lo va a hacer muy bien.

Y era difícil porque los últimos 11 años, 10 ligas fueron para el Qarabag. Pero sí que creía que el año pasado estábamos al mismo nivel del Qarabag y este año te diría que somos incluso mejor equipo, pero va a ser muy complicado porque no se han clasificado para Europa, entonces no van a tener que rotar. Y nosotros sí, entonces partimos con cierta desventaja. Te diría que este año ellos son favoritos para ganar la Liga, pero creo que podemos hacerlo también.

Diego García llegó al Sabah en 2025 y ya ganado dos Copas y una Liga / CEDIDAS

El Qarabag la temporada pasada llegó hasta los dieciseisavos de la Champions. ¿Os veis capaces de igualar o incluso superar lo que hizo el Qarabag la temporada pasada?

Bueno, tenemos un sorteo, como decía, muy complicado, entonces es muy difícil hacer eso, pero creo que podemos hacerlo. Estoy convencido de que si se dan las cosas y tal podemos llegar ahí, pero obviamente es muy complicado y bueno, 100% somos el equipo más pequeño al día de hoy de la Champions.

Pasando ahora a conocer más un poco tu historia, cuéntanos: ¿cómo llega un preparador físico gallego a Azerbaiyán para trabajar en el Sabah?

Yo empecé en fútbol femenino, luego en Segunda RFEF con el Guadalajara, luego al Sanse, y en un momento que estaba sin equipo, negociando con algún equipo y demás, me llamó justo una persona del Barcelona, y me dijo: "Oye, me han pedido un preparador físico para la Primera División de Azerbaiyán, ¿te interesa?" Y en principio,ostras, Azerbaiyán... Y luego vi un club, instalaciones como equipo de primera División de España, a nivel económico, una propuesta potente... Y bueno, estaba libre, así que no tenía nada que perder y firmé para tres meses.

En esos tres meses, pues, ganamos el primer título de la historia, que es la Copa, y gané un poco de fuerza en el club, porque cambié muchas cosas y demás. Me pude traer a Mateo Pérez y a Nico Domínguez para la parte de cuerpo médico, que han dado un salto al club abismal.

Y, como te decía, fuimos creciendo. Llego después Valdas Dambrauskas, que es nuestro actual entrenador, también le dio un salto de calidad al club de la leche, y ahí fue cuando hicimos Liga y Copa el año pasado. Y este año, pues, tenemos la ilusión de poder participar en Champions.

Tenemos un sorteo muy complicado, pero creo que podemos llegar a dieciseisavos

Se ha hecho bastante viral una historia de vuestro entrenador, que no sé si se conoce dentro del club, de que salió en Quién quiere ser millonario y que gracias a eso se pudo pagar los estudios para ser entrenador. ¿Era conocida esta historia dentro del club? ¿Se había comentado anteriormente?

Yo, con el cuerpo técnico, alguna cosa había comentado. Yo siempre que trabajo con un entrenador nuevo, me estudio un poco su historia, de dónde viene y tal. Entonces, yo lo sabía , lo que pasa que los jugadores no lo sabían, la verdad.

Pero sí que es cierto, ganó '¿Quién quiere ser millonario?' El tío es un coco a nivel intelectual, es una burrada. O sea, ¿sabéis estos típicos juegos de quiz, de preguntas culturales? Es imposible jugar con él. O sea, no tiene gracia. Sabe todo al momento, ¿sabes? Es como competir contra el GPT.

Y el tío con eso se financió ir a Reino Unido y tal. Y de hecho trabajó en la academia del United. Y de ahí luego hizo ya buena historia con equipos como el Ludogorets, el Hajduk Split o el Omonia, y luego ya es cuando se vino aquí a Azerbaiyán, al Sabah.

Volviendo a un poco más tu historia Azerbaiyán, un país lejano de España, con un idioma bastante distinto. ¿El éxito deportivo ha ayudado a que sea más fácil esta adaptación?

La adaptación fue muy fácil. Porque para empezar, cuando llegué, el equipo iba muy mal, la verdad. Y llevaban cuatro partidos seguidos perdiendo. Me dejaron hacer todo como quería, que para mí eso era muy importante. Sentir que puedo hacer mi metodología.

Y de hecho, el segundo día jugamos un partido de waterpolo, para que tengas una idea de la ciudad deportiva. Y fue muy, muy fácil también porque la ciudad está muy chula. Aquí juego a la liga de tenis, la liga de pádel, a todo, o sea, está muy bien. Y nos tratan bien.

Luego, en el club hablamos todos inglés. Tengo esa gran ventaja. Y el cuerpo técnico, pues, tanto jugadores como cuerpo técnico somos la ONU. O sea, hay jugadores de Guadalupe, Uzbekistán, Croacia, Serbia, Brasil, Portugal, de todos lados. Y el staff: lituano el primer entrenador, el segundo es italiano, el jefe de cuerpo médico y los preparadores españoles, asistente portugués... Entonces, muy fácil.

Y luego en el día a día hay gente que habla inglés y intento hablar algo de ruso. Soy honesto, hablo ruso como los monos, pero me da para comunicarme y tal. Y muy contento porque la ciudad está muy bien. Creo que he tenido mucha suerte en eso.

Ya para acabar, ¿te atreves con un pronóstico de hasta dónde va a llegar el Sabah en esta Champions?

Ostras, es difícil, pero creo que podemos llegar a dieciseisavos, a pasar grupos.

Y ahora sí, la última pregunta. Una porra para el partido contra el Barça: ¿Qué crees que va a pasar en ese encuentro?

Creo que va a ser un partido chulo. Creo que vamos a ir arriba, ellos también van a ir a presionar seguro, a quitarnos el balón. Entonces, creo que va a haber errores por parte de ambos equipos.

Noticias relacionadas

Creo que vamos a conseguir, tanto ellos como nosotros, robar en campo rival y que va a haber goles. Entonces, yo te diría un partido de más de cuatro goles fácil. Me molaría un 4-3 para el Sabah.