Los días de Mikel Arteta en el PSG: 18 meses de 'erasmus' y Ronaldinho como compañero de habitación

Mikel Arteta está a un solo partido de cambiar por completo los libros de historia del Arsenal. El técnico donostiarra, campeón de la Premier League, aspira a conquistar el doblete evitando la segunda Champions consecutiva del PSG, club en el que vivió su primer 'erasmus' antes de consolidarse en el fútbol europeo.

Hay que remontarse a la época del 'Mikel Arteta jugador', a inicios de siglo. Fue en enero del 2001 cuando el jovencísimo futbolista del FC Barcelona puso rumbo a la capital francesa para curtirse como mediocentro en una cesión de temporada y media.

Con tan solo 18 años, el ahora entrenador del Arsenal, puso punto final a su etapa en La Masia para empezar a brillar en el PSG. Allí disputó 52 partidos en 18 meses, en los que anotó 5 goles y dio dos asistencias. Sin embargo, visto en la distancia del tiempo, lo más curioso y surrealista de su trayectoria en Francia fue su compañero de habitación: Ronaldinho.

Mikel Arteta, en su etapa en el PSG / X

Carácteres opuestos

Nadie en esa época era capaz de presagiar hacia dónde evolucionaría el fútbol del donostiarra. Tampoco el del brasileño. Pero 25 años después contrasta y mucho el devenir de un Ronaldinho adicto a las fiestas y con un carácter sonriente y alocado sobre el terreno de juego (así ganó el Balón de Oro), con el de un Mikel Arteta mucho más serio cuyo juego se ha basado siempre en la solidez defensiva.

Por eso sorprende todavía más que ambos compartieran habitación en la entidad parisina, además de coincidir sobre el verde en 31 partidos. "Conmigo siempre fue perfecto. Fuimos compañeros de habitación durante un año y era muy grande. Tenía mucha energía, era muy divertido... todo iba bien. Nunca tuve un problema con él, fueron muy buenos tiempos", explicó Arteta hace un par de temporadas sobre Ronaldinho, que por aquel entonces tenía 21 años.

"Para mí no era una gran estrella en aquel momento. Se veía que tenía un gran talento, pero acababa de llegar de Brasil y tuvo que esperar el permiso de trabajo un par de meses", añadió luego un Arteta que para nada se hubiese imaginado todo lo que iba a lograr Ronaldinho posteriormente: "Es el único jugador que he visto que ha sido capaz de transformar por sí mismo dos clubes. Lo hizo en París y luego también fue a Barcelona en uno de los peores momentos de la historia del club y también lo logró".

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Quien sabe si el hecho de compartir habitación con una de las grandes estrellas del fútbol mundial pudo ayudar a Mikel Arteta a moldearse como jugador y como entrenador y a conquistar este sábado una Liga de Campeones que Ronaldinho ganó en 2006 con el Barça en la final contra el Arsenal, precisamente dos de los equipos de la carrera del entrenador español.