La deuda que condiciona a Julián

A Julián Álvarez se le atraganta el Arsenal. Lo intentó por activa y pasiva pero se marchó del Emirates Stadium con las manos vacías. Seco. Prolongó un gafe que ya sufría cuando vestía la elástica del Manchester City: no ver puerta contra los 'gunners'. Y ya van cinco cara a cara.

Nadie lo duda: fue el mejor de un Atlético que se ahogó en Londres. A pesar de que los cuatro goles 'gunners' llegaron en un intervalo de 13 minutos en la segunda mitad, cada balón que tocaba la 'Araña' era sinónimo de peligro en los noventa minutos que estuvo sobre el césped. Pudo, además, adelantar a su equipo hasta en dos ocasiones.

Comprometido

La primera llegó a los 27 minutos de partido, cuando tras una lucha de Giuliano contra Raya y un saque rápido del argentino, Julián recibió escorado, pero no pudo disparar a una portería vacía. Y en la segunda mitad se topó con el travesaño tras un zapatazo desde fuera del área con 0-0 en el marcador.

Champions League: Arsenal-Atlético de Madrid. / NEIL HALL / EFE

No escatimó en esfuerzos defensivos, presionó como el que más y no tiró la toalla en ningún momento. E incluso intentó sorprender a Raya de falta directa, pero su disparo se marchó desviado.

Persiste el gafe

Persiste, así, esa maldición que le acecha desde su etapa en Mánchester. Ninguna de las 36 dianas que convirtió como 'cityzen' fueron ante el cuadro de Mikel Arteta. Y eso que gozó de hasta cuatro oportunidades bien distintas: dos en la Premier League, una en la FA Cup y otra en la Community Shield. El Arsenal es, junto al Manchester United, el único integrante del Big Six que aún no ha encajado un gol de la 'Araña'.

Julián Álvarez celebra su gol al Liverpool / AFP

Su cara al término del encuentro lo dijo todo. Se le vio pensativo. Serio. Lideró - una vez - más a un Atlético de Madrid que se vino abajo tras el primer tanto de Gabriel y, en un abrir y cerrar de ojos, encajó cuatro goles y ya no hubo nada que hacer.

Veremos si a Julián se le presenta una sexta oportunidad y es capaz de reivindicarse y saldar una deuda que arrastra desde hace demasiado tiempo.