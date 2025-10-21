Detienen a 180 aficionados del Nápoles en Eindhoven antes de partido de Liga de Campeones

La policía holandesa ha detenido a unos 180 aficionados del Nápoles en Eindhoven (Países Bajos), en la víspera del partido de la Liga de Campeones contra el PSV, programado para este martes, con el objetivo de prevenir posibles incidentes.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, confirmó que está siguiendo el caso y que la embajada italiana en La Haya ha enviado personal para asistir a los detenidos.

"La embajada en La Haya ya ha enviado personal y ya están presentes agentes de la División de Investigación General y Operaciones Especiales italiana (DIGOS). La policía holandesa expulsará a los aficionados sin entrada", escribió Tajani en su cuenta de X.

Según medios italianos, el grupo de aficionados fue localizado la madrugada de este martes cerca del centro de la ciudad, y la policía les requirió que abandonaran la zona.

Tras negarse a cumplir con la indicación, los agentes procedieron a su arresto por violar el reglamento municipal sobre aglomeraciones.

Las autoridades locales aseguraron que no se produjeron desórdenes ni peleas, y que el operativo tenía como objetivo evitar precisamente ese tipo de incidentes.

El alcalde de Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, había establecido una zona de seguridad de alto riesgo para el partido, autorizando registros preventivos en el centro y otros puntos de la ciudad.

Para el partido de esta noche, se esperan alrededor de 1.600 aficionados napolitanos en el estadio de Eindhoven.