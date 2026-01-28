La derrota del Athletic deja fuera al Madrid del Top-8

Final de locura e infarto en la jornada 8 de la Champions League. Mientras el Arsenal o Bayern Múnich pasaban tranquilamente a la fase de octavos de final, el resto de posiciones se conviritieron en una guerra sin cuartel tanto por las ocho primeras plazas como por la franja del 9º al 24º, que deberán ir a la fase previa de playoffs.

El Real Madrid lo sufrió en sus propias carnes, cayendo eliminado del 'top 8' producto de su terrible derrota en Lisboa, por 4-2 ante el Benfica de José Mourinho, y debido también a una carambola en Bilbao: la victoria del Sporting de Portugal sobre el Athletic Club terminó sentenciando no solo a los de Ernesto Valverde, fuera de toda opción de playoff, sino también a los merengues, novenos y obligados a pasar por dos partidos más en el torneo continental.

Sancet adelantó al Athletic con un disparo preciso al primer palo. Diomande firmó el 1-1 con un contundente cabezazo tras un saque de esquina ejecutado por Araújo. Simón salió con dudas, el central marfileño se impuso por alto y el guardameta ya no pudo reaccionar ante un remate imposible de detener.

Tras el empate, el partido entró en una fase más espesa, con dominio alterno y sin ocasiones claras, hasta que apareció la jugada del 2-1. Guruzeta protagonizó una acción individual de principio a fin: protegió el balón ante su marcador, se adentró en el área, superó a Rui Silva con un disparo al palo y, pese a la mala posición, aprovechó el rechace para batir de nuevo al portero portugués.

Aitor Paredes se lamenta durante el Athletic-Sporting CP / LAP

El Sporting empezó a acercarse con más frecuencia en la segunda parte: un disparo desviado de Guruzeta, una caída de Selton en el área tras un choque con Hjulmand y una llegada hasta línea de fondo de Catamo precedieron al empate a dos. Trincao fue el autor, culminando una pared en la frontal con Pedro Gonçalves.

Con los locales volcados al ataque, una contra tras un córner sentenció el choque. Alisson Santos firmó el 2-3 aprovechando el rechace de Unai Simón, que había evitado el gol en primera instancia en un mano a mano.

El Madrid, afectado

sta situación terminó dejando al Real Madrid fuera de los primeros ocho clasificados. La explicación es simple: con el agónico gol de los lusos, la diferencia de gol dejó al decepcionante Madrid en desventaja, novenos y fuera del top-8.

Los de Arbeloa, además, recibieron el durísimo golpe del gol del portero rival, Anatoli Trubin, quien con su cabezazo sentenció el 4-2 que también le valió al Benfica para clasificarse a la ronda de playoffs.

Justamente, los portugueses pueden volver a ser rivales de los blancos en la próxima fase, dependiendo del sorteo: la otra posibilidad del Madrid será enfrentar al Bodo/Glimt noruego. Un doble partido extra que no esperaban y que cayó por consecuencia de la derrota vasca en San Mamés.