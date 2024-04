Van der Vaart lanza un 'dardo' a Raya: "¿Este tipo es portero?"

El Arsenal-Bayern de Múnich tuvo varias polémicas durante el partido. Tras el pitido final, los alemanes mostraron un gran enfado por no haberse pitado un penalti tras un error infantil de Gabriel, que cogió el balón con las manos tras un pase de David Raya, pensándose que todavía no se había sacado de puerta.

El portero español estuvo desafortunado también en uno de los goles del Bayern de Múnich. Concretamente en el penalti que logró transformar Harry Kane y que adelantaba a los visitantes en Londres. El delantero inglés ejecutó con tranquilidad, pegándole rasa y engañando a Raya, que se lanzó al lado contrario.

Dicha acción comportó una dura crítica del exjugador del Real Madrid, Rafael van der Vaart, que no se cortó en un medio de comunicación neerlandés en el que colabora. "Echa un vistazo a Raya. ¿Este tipo es siquiera un portero?”, aseguró. “Kane ni se había movido y Raya ya estaba en el suelo".

El propio Kane llegó a reconocer en la rueda de prensa posterior que el portero español se lo había puesto fácil en el penalti. "Lo tenía estudiado. Me lo puso fácil al lanzarse tan rápido", aseguró el delantero del Bayern de Múnich, que fue clave en el empate de su equipo en Inglaterra.

Raya no es el único

David Raya no fue el único criticado por Rafael van der Vaart este martes. Erling Haaland, que no firmó precisamente su mejor partido de la temporada, también recibió un 'palo' del ahora comentarista neerlandés. "Erling Haaland estuvo muy mal. Si no marca, es bastante inútil. Es un jugador muy normal con el balón".

A pesar de las 'malas actuaciones' de Haaland y de Raya, todo queda en el aire tras disputarse la ida de los cuartos de final de la Champions League, con dos empates en la jornada del martes. Tanto Arsenal como Manchester City, el primero en Alemania y el segundo en casa, tendrán que ganar sus respectivos partidos si quieren estar en semifinales.