Dembélé: "Luis Enrique es uno de los mejores entrenadores que he tenido"

Ousmane Dembélé tiene delante otra oportunidad para seguir haciendo crecer su leyenda en París. El francés, actual ganador del Balón de Oro, valoró la final de la Champions League ante el Arsenal en la rueda de prensa previa al partido en Budapest, afirmando que se centra en los títulos colectivos antes que en los individuales.

"El Balón de Oro no ha cambiado mi forma de ser o de jugar, pero sí que tengo más responsabilidad desde que llegué al PSG. Intento ser bueno sobre el terreno de juego, en los partidos grandes y pequeños. No ha cambiado mis ganas de ganar trofeos con este club y este staff. Solo tengo esto en la cabeza. Los trofeos individuales dan mucho de qué hablar pero lo más importante es ganar con el PSG y hacer a los aficionados contentos", dijo Ousmane ante los micrófonos.

Sobre la final, declaró que el Arsenal "es un muy buen equipo y lo hemos visto ganar la Premier League. Se merecen estar aquí", y soltó elogios a Mikel Arteta: "Es un buen equipo y son buenos en defensa y en ataque y al balón parado, todo el mundo lo sabe. Tienen buenos jugadores y un muy buen entrenador que ha hecho un trabajo increíble estos años".

El jugador del PSG, Dembélé, en la previa de la final de la Champions / FRANCK FIFE / POOL / EFE

"Queremos siempre jugar una final de la Champions. El año que viene ganamos y fue una noche histórica para el PSG. Como dije en agosto, todo empezó de cero. Tenemos un grupo joven lleno de ambición y queremos ganar. Sabemos que puede ser una cosa histórica. Tenemos que estar concentrados y sabemos que tenemos un buen equipo delante pero haremos todo lo posible para ganar el trofeo", añadía. "Somos competitivos. Si queremos ser grandes jugadores tenemos que ganar más de una vez títulos como este".

En cuanto al calendario apretado del equipo, del que se quejó Luis Enrique, Dembélé declaró que le "gusta que haya muchos partidos, porque es una buena señal de que hemos hecho las cosas bien".

"No tuve miedo de perderme la final porque paré antes. He tenido 10-15 días para preparar la final. Ha sido una temporada difícil para el PSG porque no tuvimos muchas vacaciones porque tenemos el entrenador y al staff que han hecho muy buen trabajo y por eso estamos en la final. Hemos preparado la final a consciencia. Tuvimos días libres para desconectar", agregó al respecto.

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Finalmente, sobre su técnico, al que alabó varias veces, dijo que "Luis Enrique es uno de los mejores entrenadores que he tenido. Me ha hecho progresar mucho. Me da instrucciones tácticas y yo intento responder sobre el terreno de juego. Cuantos más años tienes, más experiencia. También he tenido jugadores increíbles alrededor, así que es más fácil".