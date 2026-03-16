Dembélé: "No hay ningún motivo por el que no deba renovar con el PSG"

A pesar de un inicio dubitativo, el Paris Saint-Germain ya se encuentra donde quiere. En Ligue 1, comandando la clasificación delante del Lens con un partido menos que su rival. Y en Champions League, con pie y medio en los cuartos de final tras habre vapuleado al Chelsea en el Parque de los Príncipes por 5-2. Con precauciones, los galos viajan a Londres para la vuelta del choque este martes (21.00h) y, en la rueda de prensa previa, Ousmane Dembélé compareció ante los medios de comunicación.

El Balón de Oro analizó al rival y, a pesar de la ventaja, no se confía: "Tenemos que mantenernos muy concentrados contra equipos como este. Son un equipo de calidad, un gran club que ya ha triunfado en Europa. Pero como dije, nuestra mentalidad no va a cambiar; estamos aquí para ganar. Habrá momentos difíciles en los que sufriremos, pero ya lo vivimos el año pasado", puntualizó, refiriéndose al título de la 'Orejona' que levantaron en verano de 2025.

Ousmane DEMBELE of PSG celebrates his goal during the UEFA Champions League, Round of 16, 1st leg football match between Paris Saint-Germain and Chelsea FC on 11 March 2026 at Parc des Princes stadium in Paris, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI AFP7 11/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / EUROPA PRESS

"En el fútbol se necesita mucha confianza. Creo que hicimos un muy buen partido (en la ida), aunque el Chelsea remontó dos veces. Ese gol que nos puso 4-2 nos vino bien, pero tendremos que mantener la concentración porque aún no está todo dicho", añadió Ousmane, que también aprovechó la comparecencia para aclarar el tema de su contrato.

Dembélé tiene vínculo con la entidad parisina hasta verano de 2028, y algún que otro rumor ha surgido en cuanto a su continuidad, incluida una reunión de su agente con enviados el Manchester City en Madrid. Sin embargo, el 'Mosquito' fue claro: "No hay ningún motivo por el que no deba renovar mi contrato, pero yo no me encargo de los asuntos contractuales. Eso es asunto del club y de mi agente".

"Anteponemos el PSG a cuestiones personales"

También destacó su momento físico, estable tras superar algunas lesiones: "Ahora conozco mejor mi cuerpo; he tenido bastantes contratiempos en mi carrera. Me lo tomé con mucha calma, el personal me dijo que descansara. No son lesiones graves, me siento muy bien ahora mismo".

Dembélé, ante Palmer / YOAN VALAT / EFE

Tras la derrota ante el Rennes, Dembélé tuvo unos dimes y diretes con su entrenador, Luis Enrique, por declaraciones cruzadas en la prensa. El futbolista quiso zanjar el debate: "Hubo algunos partidos en los que podríamos haber pasado el balón a jugadores mejor posicionados, pero se solucionó muy rápido. No hubo discusiones, simplemente tuvimos una conversación sincera. Los jugadores son inteligentes; anteponemos al PSG a nuestros problemas personales".

Finalmente, no rehuyó Dembélé al Mundial que se avecina: "En cada partido quiero dominar, ser decisivo. Eso me motiva siempre. Lo logré el año pasado, pero eso no cambia nada. Simplemente tengo aún más motivación para ir a por otro título, sobre todo porque es un año especial con el Mundial. Se acercan los momentos importantes, tengo que demostrar de lo que soy capaz".