Dembélé cogió por sorpresa al vestuario del PSG

A Ousmane Dembélé 'le dio igual' acceder a unas semifinales de Champions League por segundo año consecutivo. Suele decirse imagen vale más que mil palabras y su cara lo dijo todo: estaba frustrado. Como competidor nato que es, demostró su descontento con el rendimiento del PSG en Villa Park ante un Aston Villa que rozó la épica.

Rostro serio, el del galo sobre el césped de Villa Park. Elegido 'Man of the Match' tras asistir a Nuno Mendes en el 0-2, no esbozó sonrisa alguna durante su posado con el galardón. Su cara denotaba disgusto, incomodidad. Tenía ganas de superar tal trámite para dirigirse hacia el túnel de vestuarios.

NO QUISO SABER NADA DEL 'MOTM'

De hecho, algunos aficionados allí presentes captaron, y posteriormente publicaron en sus redes sociales, el 'clip' de como Ousmane Dembélé rechazó el premio que entrega la UEFA Champions League al mejor jugador del encuentro. En ese momento, el francés no quería saber nada de ello.

Su equipo había jugado con fuego y estuvo a punto quedarse por el camino. Donnarumma se enfundó el traje de héroe y protagonizó un par de manos salvadoras. Que se lo digan a Marco Asensio.

EL MÁS AFECTADO DE LA PLANTILLA

Por lo visto, no hubo cánticos de felicidad en el vestuario parisino. Así lo relata 'L'Équipe', afirmando que Ousmane Dembélé fue "el símbolo de esta extraña velada". Visiblemente afectado por el rendimiento colectivo, el '10' fue uno de los futbolistas más perjudicados. Hubo un silencio incómodo en el vestuario, interrumpido de vez en cuando por algunas videollamadas realizadas a las familias.

Ousmane Dembélé pasó de puntilas por la eliminatoria ante el Aston Villa / X

Ya se le vio autocrítico a Dembélé en zona mixta: "Tenemos que ser exigentes, sobre todo en estos partidos. Nos lo pusimos difícil", admitió. "En la segunda parte, nos decepcionamos, pensamos que éramos demasiado buenos. Con el 2-1, creíamos que ya estábamos clasificados y que todo estaba perdido", continuó.

"La Champions League es así. Te puedes encontrar con equipos con una afición apasionada que pueden darle la vuelta al partido. Tendremos que ser más exigentes en las semifinales. Este partido nos ayudará para el resto de la temporada. Nos clasificamos, estamos contentos. Volveremos al trabajo. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para llegar a la final", sentenció. Ahora, a por el Arsenal.