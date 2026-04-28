¡Delirio absoluto en París!

Pocos adjetivos pueden definir lo visto en el partido entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Franceses y alemanes salieron con la máxima ambición y, lejos de especular con el resultado, regalaron a los espectadores uno de los mejores partidos del año e incluso de la historia de la Champions League. En un intercambio constante de golpes y con apariciones estelares de Dembélé, Olise, Kvaratskhelia y Luis Díaz, entre muchos otros, los de Luis Enrique se llevaron una mínima ventaja de cara al partido de vuelta (5-4). Espectacular.

Pocas sensaciones hay más emocionantes en el mundo del fútbol que escuchar el himno de la Champions League en un partido de máxima exigencia como unas semifinales. Y esta vez no fue menos. Franceses y alemanes se medían en el primer asalto en París, con un ambiente espectacular en las gradas y un nivel altísimo sobre el terreno de juego.

Para empezar, Luis Enrique apostó por Vitinha, que llegaba entre algodones, mientras que Vincent Kompany introdujo como principal novedad a Alphonso Davies en el carril izquierdo. El arranque del partido no defraudó con un ritmo vertiginoso y llegadas para ambos equipos. En medio de ese intercambio de golpes, Pacho cometió penalti sobre Luis Díaz y, como era de esperar, Harry Kane no falló desde los once metros para adelantar a los bávaros en el marcador (0-1).

Todavía tenía más por ofrecer el delantero inglés, que apenas unos minutos después filtró un pase magistral para dejar solo a Olise, quien no logró superar a Safonov con todo de cara. Perdonó el Bayern de Múnich y el PSG respondió. Dembélé tuvo el empate en sus botas con un mano a mano, pero su intento se marchó desviado. Sin embargo, superado el ecuador de la primera mitad, Kvaratskhelia se inventó una excelente jugada individual para devolver la igualdad al electrónico (1-1).

Khvicha Kvaratskhelia celebra si tanto ante el Bayern / YOAN VALAT

El encuentro iba de genios, y los había en ambos equipos. Olise firmó una espectacular jugada que terminó con el balón estrellándose en el palo, mientras que otra gran acción de Doué se marchó fuera por muy poco. No había dudas de que los ataques se imponían a las defensas, y el PSG volvió a golpear. En un saque de esquina servido por Dembélé, Joao Neves se impuso a su marcador y envió el balón al fondo de la red con un impecable cabezazo (2-1).

Pero es que aún había más en una primera mitad que se convirtió en toda una oda al fútbol. Y, de nuevo, apareció Olise. El extremo francés se marchó de cuantos rivales le salieron al paso para culminar la jugada con un potente disparo que igualó el encuentro a cinco minutos del descanso (2-2). Ya todo parecía encaminado al empate en la primera mitad, pero unas manos de Davies permitieron a Dembélé volver a poner en ventaja a los suyos, transformando el penalti con mucha seguridad (3-2). Locura absoluta.

El paso por los vestuarios no frenó la ambición de ninguno de los dos equipos, con un PSG decidido a ampliar distancias y un Bayern de Múnich que regresó al terreno de juego con el objetivo de igualar de nuevo la contienda. Sin embargo, fueron los parisinos quienes impusieron su dominio. A los diez minutos, un pase atrás de Achraf fue definido a las mil maravillas por Kvaratskhelia (4-2) y, tan solo dos minutos después, Dembélé culminó una perfecta transición rápida de los locales (5-2).

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Evidentemente, el Bayern estaba muy tocado tras encajar dos goles al inicio de la segunda parte, pero apareció Upamecano con un cabezazo tras una falta servida por Kimmich para devolver la esperanza a los bávaros (5-3). Y llegó otro giro de guion en, sin duda, el mejor partido del año. Luis Díaz se lució con un excelente control y definió para recortar aún más las distancias en el marcador (5-4). Delirio en París. Ya no hubo más goles, pero Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich ofrecieron una auténtica oda al fútbol.