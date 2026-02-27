Deco: "No elegimos adversarios; en este nivel es difícil hablar de buena suerte"

El director de Fútbol del FC Barcelona Deco da Souza, junto a Bojan Krkic senior, fueron los representantes de la entidad blaugrana en el sorteo de los octavos de final de la Champions en el que el equipo de Hansi Flick quedó emparejado con el Newcastle United. Como es habitual en él, Deco evitó las declaraciones categóricas y, por supuesto, negó que hubieran tenido un sorteo favorable aunque resultaba obvio que evitar a PSG o Real Madrid eran muy buenas noticias para él. "En este nivel es difícil hablar de buena suerte, es un cuadro difícil para nosotros", aseguró.

Deco se mostró muy respetuoso con el conjunto de Howe, que actualmente ocupa la undécima posición de la Premier, cuando bromearon con el pasado azulgrana de Ivan Rakitic y que el croata había dado suerte a su ex equipo. "No elegimos adversarios, ya lo hemos dicho, no hay nadie pronunciándose. Respetamos el sorteo. Nos podían tocar dos equipos distintos, pero con dificultades. El Newcastle es un rival duro y un campo complicado", aseguró el luso-brasileño para poner en valor al Newcastle respecto al PSG, vigente campeón de la competición.

Es obvio que, más allá del momento actual de Newcastle y Barça está el precedente de la Fase Liga en el cual el conjunto de Hansi Flick tiró de un arranque de genio de Marcus Flick para remontar el marcador e imponerse en Saint James Park (1-2). "Ganamos en la fase Liga, pero ante el PSG también hicimos muy buen partido que se decidió por detalles", cuando los azulgranas se hundieron físicamente en el segundo tiempo. Pese a todo, no pudo menos que admitir que "ante el Newcastle hicimos uno de los mejores partidos de la temporada".

Deco incluso quiso restar trascendencia al hecho de que el Barça cuenta a su favor con el duelo de vuelta en el Spotify Camp Nou. "Jugar en Barcelona el segundo partido es una ventaja, pero el campo del Newcastle es muy duro", resaltó.

En cualquier caso, del camino del Barça han desaparecido PSG, Liverpool e incluso Real Madrid aunque, eso sí, se podría registrar un nuevo choque contra el Atlético de Madrid si los rojiblancos superan al Tottenham en estos octavos de final. "Podemos jugar contra el Atlético en cuartos, pero tenemos todavía un partido de Copa y Liga frente al Atlético. No sé si nunca hubo tantos", bromeó Deco.

El aspecto más negativo fue la confirmación de que la baja de Frenkie de Jong en esta fase decisiva de la temporada no será corta. "De Jong tiene una lesión de 3-4-5 semanas, depende de la recuperación, difícilmente volverá antes del parón" de selecciones, confirmó. Una ausencia fundamental para Hansi Flick que tiene en Frenkie uno de los pilares del equipo.