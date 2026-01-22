El declive de Rodri

El Manchester City se quedó helado ayer en el césped del Aspmyra Stadion, incapaz de superar al humilde Bodo (3-1), que firmó la primera victoria de su historia en la Champions. Los de Guardiola, que tenían una oportunidad de oro para dar un paso de gigante hacia los octavos, deberán esperar los resultados de hoy, aunque todo apunta a que la última jornada será una auténtica guerra para asegurar un puesto en el top 8.

El técnico de Santpedor estará contando las horas para tener disponible a Marc Guehi en el próximo partido. Ayer, la inexperiencia de Max Alleyne pasó factura en los dos primeros goles, facilitando a Høgh un doblete en apenas minuto y medio. Otro récord de tiempo fue el de Rodri: solo 54 segundos tardó en ver dos amarillas que le costaron la expulsión.

Su regreso en este 2026 está siendo una auténtica maldición para el City. El equipo cerró 2025 con una racha brillante de ocho victorias consecutivas. Sin embargo, el inicio de año ha sido un desastre: tres empates y una derrota en la Premier, otra caída en la Champions y solo dos triunfos en las copas, ante Exeter y Newcastle. Exceptuando al equipo de tercera división, la única victoria del City ha sido con Rodri empezando en el banquillo.

Su declive desde que ganó el Balón de Oro en 2024 es evidente. La temporada pasada se la perdió casi entera por una rotura del ligamento cruzado a finales de septiembre, de la que no se recuperó hasta el verano, justo a tiempo para disputar el Mundial de Clubes. Pero las molestias no han desaparecido, y este curso ha vuelto a entrar y salir de la enfermería, sin apenas continuidad.

Rodri, después de su expulsión / Fredrik Varfjell / EFE

Un motor que no arranca

Rodri ya firmó un mal encuentro en el derbi de Old Trafford, y ayer volvió a condicionar al equipo. Cherki marcó en el 60 para devolver la esperanza al City, pero solo dos minutos después llegó la roja al madrileño, que pecó de ingenuo y sentenció el partido. El marcador no se movió más.

La derrota de ayer, como los últimos resultados, no es culpa exclusiva de Rodri, aunque haya coincidido con su regreso. Es cierto que la defensa está cogida con pinzas, pero hay varios jugadores que pueden rendir mucho más. Haaland solo lleva un gol en todo 2026, y Foden debe volver a dar un paso al frente y liderar el juego ofensivo del equipo.

Está siendo una temporada de regreso complicada para el ex del Atlético. El desgaste físico y mental es palpable, sobre todo después del nivel excelso que mostró en la temporada del Balón de Oro. Guardiola tendrá que decidir si tiene la paciencia suficiente para dejarle recuperar ritmo y volver a ser un jugador estructural, o si debe replantearse su papel como titular. Las próximas semanas, junto al regreso de Nico, serán clave para definir esas dudas.