Declan Rice: los 116 millones más baratos de la historia que aumentan la deuda del Bernabéu

Los altavoces del Emirates Stadium retumban con el "Rice, Rice Baby" . Twice as Rice. Declan, Arsenal y tres goles que dejan tocado de muerte al Real Madrid. El '41' de los Gunners no olvidará nunca una noche en la que acabó a hombros de sus compañeros tras coronarse con dos golazos de falta que no había ni entrenado. Héroe absoluto de un baño incontestable, Declan Rice ha conseguido hacerse un hueco en el salón de la fama de Highbury y del Emirates con una actuación digna del mejor Thierry Henry ante un Santiago Bernabéu desesperado.

Nadie en su sano juicio hubiera imaginado que aquel joven nacido en Kingston, un municipio de Londres, que se formó en la cantera del Chelsea antes de llegar con 15 años al West Ham y que debutó con Irlanda antes de hacerlo con Inglaterra hoy sería el mejor centrocampista del momento y el culpable de la humillación del Real Madrid de Mbappé, Vinicius, Bellingham y Ancelotti en la ida de los cuartos de final de la Champions. Un futbolista ejemplar, labrado a base de trabajo y de esfuerzo que hoy consigue el premio que tanto merece para coronar una carrera que solo acaba de empezar. Lo ha hecho a lo grande.

Dos faltas imposibles para romper con la historia

En el minuto 57', Declan Rice puso el balón con mimo sobre el césped del Emirates Stadium, todavía con el 0-0 en el marcador y con un ambiente enrarecido tras una primera parte con un claro dominio 'Gunner' pero sin suerte. Como si de un Roberto Carlos diestro se tratara, el futbolista que nunca había marcado un gol de falta en toda su carrera decidió que era buen momento para estrenarse: "Iba a centrar, pero vi la barrera y al portero y fui a por ello", confesó Rice tras el encuentro. A centrar, dice. El segundo gol (70') ya directamente no hace falta ni comentarlo, porque besa la escuadra con una perfección tan absoluta que es imposible describirlo con palabras.

El inglés ejecuta dos tiros libres directo con muchísima potencia que superan la barrera de Courtois con una rosca que no alcanza y el segundo directo a la escuadra. / Champions

Declan Rice nunca había marcado un gol de falta en sus 338 partidos con el West Ham y el Arsenal

Dos goles de falta en 12 minutos de partido: el primero emulando a Roberto Carlos, y el segundo a David Beckham

Es el primer jugador en marcar dos goles de tiro libre directo en un partido de eliminatorias de la Champions League

Uno de los 5 jugadores en marcar dos goles de falta en el mismo partido de Champions League (no en eliminatoria): 2000 - Rivaldo, 2009- Cristiano Ronaldo, 2018 - Neymar, 2023 - Ziyech, y 2025 - Declan Rice

Nunca 116 millones salieron tan baratos

Cuando el West Ham United cerró el culebrón de Declan Rice con su venta definitiva al Arsenal por un traspaso récord de 116.6 millones de euros, Pep Guardiola se resignó definitivamente mientras Mikel Arteta ya empezaba a frotarse a las manos. Sabía que acababa de fichar al mejor centrocampista de Inglaterra y al mejor (a años luz) en su posición como pivote. El fichaje más caro de la historia de los 'Gunners' acabaría valiendo cada centavo de lo que pagaron por él, y definitivamente el salto a un equipo que sueña con su primera Champions no se le ha quedado pequeño.

Declan Rice, con el título de Conference League / EFE

Ni mucho menos, vaya. Hoy Declan Rice suma 7 goles y 8 asistencias en su segunda temporada con el Arsenal, siendo los dos últimos los más importantes de su carrera, con 26 años recién cumplidos y atravesando una plenitud futbolística que todavía no ha alcanzado su madurez. Nunca más va a ser considerado como un 'aburrido' centrocampista defensivo. "Son momentos mágicos, ¿sabes? Van a quedarse conmigo para siempre. Una noche muy, muy especial", resumió Rice tras el encuentro.

Gabriel Magalhaes, una de las bajas más sensibles para Arteta en la eliminatoria, publicó un vídeo en sus redes sociales en el vestuario del Arsenal. Su compañero, sin separarse del premio al 'MVP' del encuentro, sonríe frente a la cámara: "¡Dios mío, dame el pie derecho, por favor! Increíble hermano!", fueron las cariñosas palabras del brasileño.

Como Gabriel, hoy todos los aficionados del Arsenal se han despertado con legañas en los ojos y revisando en bucle los dos tantos de falta directa de Declan Rice que ya son historia de la Champions. Pase lo que pase dentro de una semana en el Santiago Bernabéu, aparezca o no el espíritu de Juanito.