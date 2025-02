Decepción para Joao Félix y Leao

Han pasado apenas dos semanas desde que Joao Félix se convirtiese en la nueva estrella del AC Milan, aunque en San Siro ya empiezan a hacerse una idea del tipo de jugador tienen en sus filas. De talento infinito pero siempre esquivo a la grandeza, el portugués no estuvo a la altura del escudo que representa durante la eliminación del Milan este martes en Champions contra el Feyenoord.

El descalabro rossoneri terminó siendo de dimensiones elevadas, aunque para suerte de Joao su figura no fue la única señalada de la eliminación. Si en defensa la expulsión inaceptable de Theo Hernández marcó el partido, en ataque fue Rafael Leao el desaparecido en una nueva noche importante para el delantero. El dúo de portugueses vivió su noche más amarga en San Siro en un partido que deja grandes reflexiones sobre las características de ambos jugadores.

El despropósito del Milan se explica en que el Feyenoord disputaba la eliminatoria de playoff hacia octavos de final con la hasta ahora gran estrella de su equipo en el bando contrario. Santiago Giménez cumplió la ley del ex anotando contra su anterior club, aunque los esfuerzos del mexicano no fueron suficientes para que los pupilos de Conceiçao no cayesen de manera sonada contra un rival muy inferior sobre el papel.

Desaparecidos cuando más se les necesitan

La decepción en Italia se focaliza en dos jugadores llamados a abanderar al Milan en esta nueva era: Joao Félix y Rafael Leao. Los portugueses, siempre criticados por no aparecer cuando más se les necesita, no hicieron muchos esfuerzos para contradecir dicha afirmación; sin acierto ni voluntad, el Milan se quedó desamparado en ataque en busca de un líder que llevase a los rossoneri al camino del gol.

Las críticas hacia el binomio ofensivo se multiplican con el paso de las horas. En el 'Corriere dello Sport' no se explican cómo Joao Félix pudo jugar todo el partido sin ser sustituido: "Pulisic, Giménez, Musah y Reijnders no pueden ser reemplazados solo para mantener a João Félix, una técnica envidiable pero nada más: esto es lo que dice el su carrera", explican. "Toca muchos balones en el centro del campo ofensivo pero comete otros tantos errores. Se espera más de él. Partido decepcionante", reconocen en el rotativo italiano.

En el caso de Leao, los comentarios hacia el delantero se centran en su poca participación en ataque cuando más lo necesitaba su equipo. Como su compatriota, el delantero volvió a demostrar que dispone de una calidad inmensa capaz de consagrarle como uno de los mejores jugadores del mundo, aunque es en la regularidad donde los lusos encuentran su gran debilidad por mucho que pasen las temporadas. Contra el Feyenoord no fue una excepción.

Joao Félix fue el encargado de atender a los medios tras la debacle en San Siro: "Hay mucha decepción. Incluso a nivel personal, tenía muchas ganas de jugar la Champions League con el Milan y en cambio sólo disputé dos partidos. Esto es fútbol, todos tenemos que aprender, jóvenes y mayores", explicó a los micrófonos de Sky Sport. "Teníamos el partido bajo control y estuvimos a punto de marcar el segundo gol. Ellos nunca habían creado peligro. Después de la expulsión el partido fue completamente diferente", reconoció.

La peor noticia de todas es que San Siro podría despedirse de fútbol europeo hasta mínimo 2026. Los rossoneri actualmente ocupan la séptima posición de la clasificación liguera, insuficiente por ahora para entrar ni siquiera a Conference League. La llegada de Sergio Conceiçao ha dado aire a un equipo a la deriva, aunque desde la ciudad italiana empiezan a temer que su fichaje se ha producido demasiado tardee como para reconducir el rumbo del Milan. Solamente el tiempo decidirá si los peores presagios se terminan cumpliendo.