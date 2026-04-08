David Raya vuelve a opositar a la titularidad en el Mundial

Luis de la Fuente tiene un (bendito) problema en la portería. No es nada nuevo. El seleccionador español quiso posponer su decisión de cara al Mundial convocando a cuatro porteros con sus respectivas cualidades y defectos, pero al Mundial -en principio- solo irán tres y por el momento ninguno se autodescarta. Todo lo contrario, el debate va más allá de quiénes serán los tres de la lista, porque Unai Simón es titular indiscutible para el técnico pero el nivel de Joan García y David Raya le pone en un auténtico compromiso.

De hecho, el guardameta del Arsenal volvió a opositar a la definición de 'mejor portero del mundo' con una actuación soberbia en la ida de los cuartos de final de la Champions. El Arsenal derrotó al Sporting CP en el José Alvalade gracias, en gran parte, a la actuación de un David Raya que fue escogido MVP del partido, lo que provocó los elogios de su compañero Havertz.

La de este martes fue una noche con especial protagonismo para Manuel Neuer, héroe del Bayern con una infinidad de paradas en el Bernabéu que permitieron a los alemanes colgarse el cartel de favoritos de cara a la vuelta. Pero lo de Raya no se quedó atrás, y así lo hizo saber el propio Mikel Arteta: "Tuvo dos momentos en los que realizó dos paradas cruciales. Y así es la Champions League. La Champions se decide en las áreas, y eso es por la calidad que hay aquí".

Sin adjetivos

El técnico 'gunner', preguntado por si David Raya es el mejor portero del mundo, sacó una lista de adjetivos para definirle, pero no encontró el adecuado. "¿El mejor portero del momento? No lo sé, es extraordinario, magnífico, increíble. No sé qué adjetivo es el apropiado. Y con eso es suficiente", dijo el donostiarra al respecto, además de añadir que "desde que se unió a nosotros, está siendo fenomenal, tenemos mucha suerte de tenerlo".

Más allá de su partido, Arteta analizó la evolución del fútbol en general y el papel actual de los porteros, con una responsabilidad enorme: "Es la evolución del juego, creo que en cualquier rol. El portero, obviamente, en los últimos años ha cambiado y ha evolucionado rápidamente, lo que les pedimos que hagan son muchas cosas, pero muchos puestos tienen situaciones y exigencias muy similares a día de hoy. Cuando tienes, además de las cualidades de David Raya, el valor, la voluntad de hacer ciertas cosas, ahí es cuando puedes alcanzar otro nivel".

Noticias relacionadas

Y es que el meta barcelonés no solo echó el cerrojo para dejar la portería a cero, sino que lo hizo con paradas de muy alto nivel como una mano dura abajo para evitar el gol del Sporting en un cabezazo al primer palo o una salvada milagrosa con la yema de los dedos para mandar el balón al larguero. Fueron en total 5 intervenciones de mérito y 1,57 goles evitados por el guardameta de la selección, que además volvió a lucirse en una de sus mejores virtudes: un 93% de acierto en el pase.