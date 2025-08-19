Historia SPORT
CHAMPIONS LEAGUE
David Luiz y la fiebre chipriota: el Pafos de Carcedo ha cogido el gusto a hacer historia
Después de eliminar a Maccabi Tel Aviv y Dinamo Kiev, el equipo de Chipre buscará el billete definitivo a la fase liga ante el Estrella Roja
Para algunos, la Champions League empieza a tener interés solo cuando los focos iluminan la fase de grupos. Pero las grandes historias se escriben antes, en las rondas previas, donde cada partido es un desafío y cada victoria, motivo de fiesta nacional. Una de esas historias es la del Pafos FC y su arquitecto, Juan Carlos Carcedo. O lo que es lo mismo: la historia de un entrenador español que es leyenda viva en Chipre.
Fundado el 10 de junio de 2014 en la localidad de Pafos, el club es el resultado de una fusión entre el AEK Koklia y el AEP Paphos. El objetivo era tener un equipo representativo en la ciudad y con la solvencia económica necesaria para ser competitivo en Chipre. Desde que Carcedo llegó a la entidad hace dos años, el club va camino de ser representativo en toda Europa.
Con experiencia en los grandes escenarios acompañando a Unai Emery en equipos como Almería, Valencia, Spartak Moscú, Sevilla, PSG o Arsenal, decidió dar el salto a primer entrenador en 2020, tomando las riendas del Ibiza. En 2022 vino el Real Zaragoza y, tras una temporada, puso rumbo a la desconocida Chipre. Lo que encontró allí no eran trofeos ni historia; era tierra fértil para hacerla.
Historia en Chipre
En su primera temporada levantó la Copa de Chipre, el primer título de un club que hasta entonces tenía una vitrina de trofeos completamente vacía. Pero, más allá de saborear el dulzor de la gloria, el Pafos pudo estrenarse en Europa, alcanzando hasta los octavos de la Conference League. Solo era la primera piedra de un camino que continúa a día de hoy con la ilusión de disputar la Champions League.
Esta campaña, Carcedo llevó al equipo aún más lejos y consiguieron ganar su primera liga chipriota, asegurándose la opción de asomar la cabeza entre los gigantes del continente. Accedieron a la Champions en la segunda ronda previa y, tras derrotar al Maccabi Tel Aviv y al Dinamo de Kiev, están a dos partidos de clasificarse para la fase de grupos. Para ello, deberán superar la eliminatoria contra la Estrella Roja.
Sin David Luiz
Y aunque hace unas semanas el Pafos revolucionó las redes sociales al anunciar la incorporación del mítico central brasileño David Luiz, el club no lo inscribió para la fase previa de la Champions porque llegó tocado y tendrán que pelear por su sueño sin un exjugador de PSG, Chelsea o Arsenal, entre otros grandes equipos.
Lo que parecía un sueño improbable se puede convertir en una realidad palpable: el Pafos FC ya tiene su participación europea asegurada. Por descubrir, si será en Champions o en Europa League. ¿Darán el último golpetazo sobre la mesa ante los serbios? El primer asalto, este martes a las 21:00 horas en el temible Rajko Mitić de Belgrado.
