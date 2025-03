Darwin Núñez, el delantero que no evolucionó para el Liverpool

Cuando el Almería en verano de 2019 apostó por un joven talento de Peñarol a cambio de 12 millones de euros, jamás imaginó que el efecto dominó desembocaría en la eliminación más amarga que recuerde el Liverpool en sus últimos tiempos de Champions. La apuesta por el joven delantero uruguayo llevó a que el Benfica, un curso más tarde, pagara 34 'kilos' a los andaluces por sus servicios. Y si el Almería hizo negocio, qué decir de las 'Águilas', que en 2022 se lo dejaron al Liverpool a cambio de 85 millones de euros, una inversión que se esperaba muy fructífera en Anfield y que ha resultado ruinosa, ejemplificado en la más reciente caída 'red' ante el PSG.

Con un escenario a explotar y la ventaja obtenida en la ida, el Liverpool tenía todo de cara para vencer a los franceses y ubicarse en los cuartos de final de la Champions. Pero Ousmane Dembélé tenía otros planes y, anotando, envió todo a los penaltis.

Entonces apareció el otro héroe de la noche, Gianluigi Donnarumma, para volar a parar los remates de Curtis Jones y del propio Darwin, clavado como estaca al finalizar la tanda y con la mirada perdida pensando en el tamaño de las críticas que adornarían con tinta los tabloides ingleses.

FOCO DE LAS CRÍTICAS

Ingresado en la segunda parte, Darwin no pudo gravitar en el equipo ni en el trámite del partido, tal como le viene pasando desde que fichara por el conjunto inglés en 2022. No se ha afianzado, no ha podido encontrarse con su mejor versión y tampoco es decisivo en los momentos importantes, mostrando nula evolución.

Donnarumma atajándole el penalti a Darwin Núñez / AP

"Se sentía esa misma sensación cuando Darwin Núñez se acercó al balón. Una sensación de ansiedad por parte de la afición del Liverpool. No tuvo ningún impacto en el partido", explicó Stephen Warnock en la 'BBC' inglesa. "¿Cómo se sentirá Darwin Núñez tras esta desafortunada aparición, y Curtis Jones también? El reto será reenfocar la mente", expuso también la cróncia de 'Sky Sports' sobre el fallo del ariete charrúa.

Goles inexplicables fallados y una poca producción de cara a puerta en comparación con otros delanteros de la Premier League, la de Darwin en Liverpool podría calificarse como una aventura caótica y poco productiva para lo que se esperaba. En la actual temporada, de hecho, el delantero uruguayo suma solo siete goles y cinco asistencias en 39 partidos, siendo pieza de rotación para un Arne Slot que no puede confiarle la responsabilidad ofensiva a él como único ariete.

En menor escenario y aún con el dolor del adiós continental, el fin de semana el Liverpool se jugará un título. Los ‘reds’ se medirán en Wembley ante el Newcastle por la gran final de la Carabao Cup, una oportunidad para Slot de limpiar las heridas que dejó la despedida de la Champions. Podrá también dar minutos a un golpeado Darwin que necesita como el comer volver a ser protagonista, todo a fin de no tirar 85 millones de euros a la basura con su inversión.