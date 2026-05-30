Quién es Daniel Siebert, árbitro de la final de la Champions entre Arsenal y PSG y presente en la 'remuntada' del Barça en 2017

La final de la Champions League es el partido más importante de la competición de clubes en Europa. Todo el mundo está pendiente de ese partido, y también del árbitro. En esta edición de 2026, para el partido que disputarán Paris Saint-Germain y Arsenal, el elegido para dirigirlo es el árbitro alemán Daniel Siebert.

Para el colegiado germano supone el mayor nombramiento de su carrera y su primera gran final continental como árbitro principal.

Nacido en Berlín el 4 de mayo de 1984, Siebert comenzó a arbitrar en 1998. Debutó en la 2. Bundesliga en 2009 y llegó a la Bundesliga en 2012. Desde 2015 posee la escarapela FIFA y forma parte del grupo Élite de árbitros de la UEFA, la máxima categoría arbitral del organismo europeo.

A sus 42 años, acumula más de una década arbitrando encuentros internacionales y se ha consolidado como uno de los colegiados más valorados por la UEFA para partidos de máxima exigencia.

Durante la presente edición de la Champions League, ha dirigido nueve encuentros, incluidos partidos de 'knock-out'. Entre ellos figuran el Sporting-Arsenal de cuartos de final y el Arsenal-Atlético de Madrid de semifinales.

De hecho, ha arbitrado al Arsenal en cuatro ocasiones, todas ellas saldadas con victoria del conjunto londinense. Por el otro lado, también ha dirigido cuatro encuentros del PSG, con un balance de tres triunfos y un empate para el club parisino.

La polémica reciente

Su nombramiento no estuvo exento de debate. En la vuelta de las semifinales entre Arsenal y Atlético de Madrid, varios sectores del club rojiblanco y medios españoles criticaron algunas decisiones arbitrales, especialmente una acción en la que reclamaron penalti sobre Antoine Griezmann. Sin embargo, diferentes análisis arbitrales posteriores respaldaron la actuación del colegiado alemán.

Gabriel del Arsenal FC y Antoine Griezmann del Atletico de Madrid protestan al árbitro Daniel Siebert / AFP7 / Europa Press/Dennis Agyeman

La 'remontada' del Camp Nou

Siebert fue uno de los integrantes del equipo arbitral de Deniz Aytekin en el partido entre el FC Barcelona y el PSG en el Camp Nou el 8 de marzo de 2017 (6-1). El partido que se conoce como 'la remontada'.

En ese partido, Siebert actuó de árbitro asistente adicional (el colegiado de área, figura ya desaparecida), y fue el encargado de conceder el 1-0 favorable al Barça obra de Luis Suárez, al marcar que el balón atravesó completamente la línea.

Daniel Siebert, en la remontada entre el Baça y el PSG en el Camp Nou / BeIn Sports

Los representantes españoles de la final

Además de la representación española en los banquillos, en el equipo arbitral de Siebert también tendrá acento español. Carlos del Cerro Grande y Guadalupe Porras Ayuso estarñan en el Puskas Arena para esta final, de árbitro apoyo VAR y de árbitra asistente reserva, respectivamente.

Noticias relacionadas