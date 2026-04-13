Dani Senabre avisa antes del partido decisivo contra el Atleti: "Van a llegar más cansados"

Remontar un 0-2 de la ida no será fácil. El FC Barcelona tendrá una misión importante este martes en el Riyadh Air Metropolitano. Los azulgrana deben reponerse tras la derrota en la ida, ante un Atlético de Madrid que nunca ha perdido una eliminatoria en casa bajo las órdenes del Cholo Simeone.

El reto es grande y el Barça está dispuesto a asumirlo. Para ello, Flick ha ido con todo a Madrid. Se ha llevado a toda la expedición para el encuentro de Champions y el equipo confía en darle la vuelta a la eliminatoria. Llegan con buenas sensaciones tras vencer al Espanyol en Liga. El alemán no se guardó nada contra el Espanyol, salió con todo y dejó un resultado abundante: 4-1 para finiquitar la competición liguera.

Agotamiento y carga física acumulada

El cansancio es uno de los puntos a tener en cuenta. La plantilla acumula mucha carga de minutos a lo largo de la temporada y físicamente llegan un poco mermados. Habrá que ver como afrontan una eliminatoria que quizá llegue a los 120 minutos.

Dani Senabre, tertuliano, considera que la presencia de Lamine y Pedri durante el encuentro del fin de semana fue un riesgo innecesario. Lamine y Pedri completaron los 120 minutos. "Yo, Lamine y Pedri, es que no solo decirte que no hubieran jugado los 90 minutos, a lo mejor no hubiera jugado ni un minuto", afirmó con rotundidad en COPE.

"Deberían haber rotado más"

Para Senabre, Flick debería haber rotado más: "Yo me los hubiera guardado para el martes. Me llama la atención que podía haber hecho un once más centrado en el martes, pero no, lo centró todo en el título de liga. Lo del martes es tan difícil que necesitas a un Lamine al 100%, a un Pedri al 100%, a todos los jugadores lo máximo descansados, pero será una obsesión mía y quiero ver cómo están el martes, desde luego más cansados que los del Atleti, seguro", detalló.

Por lo que hace al resultado, Dani Senabre es pesimista y ve al rival como claro favorito. "Yo te diría 90-10 o 80-20. Creo que el Atlético lo tiene muy en el bolsillo", consideró. Argumenta que el equipo actual no tiene el potencial ofensivo de la temporada pasada.

Veremos qué sucede en Madrid, con mucha expectación sobre el partido y mucho en juego. Flick deberá gestionarlo bien.