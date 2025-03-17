¿Por qué a Dan Burn, defensa del Newcastle, le falta un dedo de la mano?

La historia de Dan Burn merece protagonizar una serie de Netflix. El aficionado de infancia del Newcastle United que consiguió un gol soñado en la final de la Carabao Cup ante el Liverpool para acabar con una sequía de 70 años sin títulos y que se enfrenta hoy al Barça en una noche de Champions mágica para las 'Urracas'. A sus 33 años, este atípico lateral zurdo de 2,01m de altura demuestra que nada es imposible y que nunca es tarde para pasar a la historia: su nombre ya está grabado con letras de oro en Saint James' Park.

Con 11 años, le echaron de la cantera del club después de ingresar en la academia siendo un niño más que soñaba con imitar a Alan Shearer. Solo dos años después de aquel traumático episodio, Dan Burn sufriría un accidente doméstico cuando, trepando una valla, se le quedó enganchado el dedo anular de la mano derecha y se lo tuvieron que amputar de raíz. A los 13 años, se quedó sin dedo y dejó el fútbol en un segundo plano, olvidándose de su sueño de ser futbolista profesional.

Dan Burn, futbolista del Newcastle United / AP

Con 17 años empezó a trabajar en un supermercado para pagarse sus estudios, y ni en sus mejores ilusiones entraba la posibilidad de jugar en la Premier League. "Odiaba colocar los productos en las estanterías. Me sentía decepcionado y los clubes elegían a mis amigos para jugar y yo me tenía que quedar en casa. Por eso siempre tuve un plan B". Cuando ya lo daba todo por perdido, un club de Cuarta División le firmó para su equipo juvenil, y aquello fue el principio de su despegue en la élite: con 19, firmó por el Fulham, se curtió en Yeovil Town, Birmingham City y Wigan Athletic antes de llegar a Brighton en 2018.

El sur de Inglaterra y el sonido de las gaviotas cambió su vida. Allí se convirtió en un central de dos metros reconvertido a lateral zurdo con una habilidad con balón y una coordinación impropias de un fubolista de su estatura. El Newcastle United pagó 15 millones de euros por su fichaje en enero de 2022, y el resto es historia. Acababa de cumplir el primer sueño de su infancia: debutar en Premier con el equipo de su vida.

Un gol para la historia

En su tercera temporada completa con los Magpies, a Burn la fortuna le esperaba con un último favor. A sus 32 años, el veterano defensor inglés logró clasificar a los suyos y debutar en Champions League. Faltaba algo más para ponerle el broche final a esta historia. La última vez que el Newcastle United había levantado un título era con la FA Cup de 1955, y ni siquiera una leyenda como Alan Shearer consiguió levantar otro trofeo durante los años dorados del club a principios de este siglo.

70 años después, los muchachos de Eddie Howe le miraron a la cara a la historia y a una maldición que angustiaba a sus aficionados. Nadie imaginaba que tras los noventa minutos vencerían a un Liverpool que salvo sorpresa mayúscula será campeón indiscutible de la Premier League y que era favorito en todas las casas de apuestas. Dan Burn tuvo la culpa.

Si le pones un centro llovido, el gigante 'bailongo' te lo remata como sea. Trippier, un especialista a balón parado, probó por enésima vez su golpeo al segundo palo buscando el melón que tiene Dan Burn como cabeza. Aquel niño a quien echaron de la academia, que perdió un dedo de su mano y que se partió el lomo en el supermercado para cumplir su sueño remató con todas sus fuerzas el balón para batir a Kelleher y cerrar una herida que nunca más se volverá a abrir. Como no, fue elegido 'MVP' de aquella final histórica para el Newcastle (1-2).

Su reto ante el Barça

Tras aquel episodio, Dan Burn sigue siendo un fijo en el once de Eddie Howe. Esta es su cuarta temporada defendiendo los colores del Newcastle. La defensa, que a priori estará compuesta por Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn y Tino Livramento, tiene al veterano defensor zurdo como uno de los estandartes para tratar de frenar la ofensiva azulgrana.

Dan Burn, defensa del Newcastle, en un partido con Inglaterra / ADAM VAUGHAN

Burn, ya internacional con Inglaterra, ha disputado los cuatro primeros partidos de Premier League como titular y sin perderse ni un minuto. De hecho, es el líder en duelos aéreos ganados desde el inicio de la pasada temporada (161), más que Van Dijk (136). Pese a que los de Eddie Howe no han tenido un gran arranque liguero (una victoria, dos empates y una derrota), confían en darle la vuelta a la situación y aprovechar el escaparate de la Champions para dar un salto de nivel en su temporada.