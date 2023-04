El curioso gesto de Spalletti para hablar de Guardiola tras la polémica: "Me pongo de pie"

Luciano Spalletti, técnico del Nápoles, rechazó el papel de favorito que le dio el entrenador del Manchester City, del que se confiesa admirador "No puedes colocar al Nápoles por delante del Manchester City. Ellos gastan 900 millones, mientras nosotros gastamos 9", afirmó el italiano

Luciano Spalletti es uno de los entrenadores de moda en Europa, con su Nápoles muy cerca de ganar el scudetto 23 años después y en cuartos de final de la Champions jugándose una plaza en semifinales con el Milan.

Es por ello que el equipo italiano está recibiendo encendidos elogios en toda Europa. También de parte de Pep Guardiola, que se refirió al Nápoles como uno de los equipos más fuertes de Europa y al que incluso dio como favorito para llevarse la Champions.

Pero las alabanzas del técnico del Manchester City no gustaron a Spalletti, quien respondió diciendo que era una estrategia para quitarse la presión: "No puedes colocar al Nápoles por delante del Manchester City. Ellos gastan 900 millones, mientras nosotros gastamos 9", afirmó el italiano.

A Guardiola se le pidió que respondiera a las palabras del técnico del Nápoles pero afirmó que "no quiero hablar del Nápoles porque Spalletti se enfadaría conmigo, es muy sensible...", dijo entre risas.

Por su parte, Spalletti replicó también las palabras de Guardiola, por el que demostró sentir un gran respeto: "Si se habla de Guardiola, me pongo de pie. Porque yo de Guardiola he aprendido tantísimas cosas... como de Klopp, De Zerbi... Si no entendió mi respuesta le pido perdón, perdón, espero que algún día podremos reír de este asunto delante de un café turco".