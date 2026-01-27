Las cuentas de Barça, Real Madrid y Atlético para la jornada 8 de la fase de liga de la Champions

Cuando en 2024 se cambió el formato de la primera fase de la Champions League, la decisión se tomó con miras a días como este 28 de enero. Porque toda la emoción se reunirá en la jornada final del certamen, con 29 de los 36 equipos jugándose algo para la jornada final unificada. Desde un Madrid que, salvo milagro, estará directamente en octavos, hasta un Benfica que les enfrentará y sigue confiando a pesar de la pobre renta de seis puntos de cara al día definitivo.

El reparto de puntos ha estrechado tanto la clasificación que la última cita se ha convertido, para la mayoría, en un examen sin margen de error. A día de hoy, solo Arsenal y Bayern de Múnich han sellado de manera matemática su presencia en los octavos de final. Mientras tanto, Eintracht, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty están fuera de toda competencia para acceder a la próxima ronda previa. Una guerra sin cuartel.

Las plazas a octavos, en un puño

Para analizar la próxima fase, en principio conviene repasar el formato. A la fase de octavos irán directamente los ocho primeros clasificados. Sus rivales, a su vez, saldrán de los playoffs que disputarán del 9º al 24º, lo que deja todo mucho más apretado para el día final.

Dentro de este entramado, el Real Madrid es el que afronta la jornada final con mayor margen. Los blancos, con 15 puntos, ocupan la tercera plaza y tienen muy encarrilado el pase directo. Su duelo ante el Benfica se presenta como la ocasión definitiva para cerrar la clasificación: incluso un empate les dejaría virtualmente dentro del top 8, evitando sobresaltos de última hora.

El Barça, sin margen de error / AP

La situación del Barça es más comprometida. Con 13 puntos, el equipo dirigido por Hansi Flick se sitúa noveno debido a la diferencia de goles, lo que le obliga a ganar en la última jornada frente al Copenhague. Aun así, sumar tres puntos podría no bastar si el resto de rivales directos también cumple.

Un marcador amplio permitiría mejorar la diferencia de goles y ganar ventaja frente a equipos como PSG, Newcastle o Chelsea, que parten con mejores números en ese apartado. Los dos primeros, justamente, se enfrentan entre sí, situación favorable en clave culé en caso de que uno de los dos gane. Los 'blues', a su vez, visitan al Nápoles en Italia, equipo que lucha por meterse entre los mejores 24 con 8 puntos. También acecha el Manchester City, en igualdad de puntos que el Barça y rival del Galatasaray en la jornada final.

Athletic y Atlético, en la pelea

El Atlético de Madrid vive un contexto muy similar. También con 13 puntos, los de Diego Simeone recibirán al valiente Bodø/Glimt en el Metropolitano. El reciente triunfo de los noruegos ante el City obliga a extremar precauciones. Como el Barça, el Atlético necesita ganar y, si es posible, hacerlo con amplitud para escalar posiciones y evitar la eliminatoria previa de febrero.

Simeone en el partido frente al Mallorca / EFE

En un plano distinto, pero con una actuación muy destacada, aparece el Athletic Club. Tras su valioso triunfo en Bérgamo frente al Atalanta, el conjunto rojiblanco suma 8 puntos y ocupa la 23ª posición, la última que concede acceso al playoff.

El panorama para los bilbaínos es claro: dependen exclusivamente de sí mismos. Una victoria en la última jornada ante el Sporting de Portugal les garantizaría seguir con vida en la competición. No será un reto sencillo, ya que el conjunto luso llega con un viejo conocido por tierras españolas que está en una forma inmejorable: Luis Javier Suárez.

Junto a los vascos, otros quince equipos buscan sitio en los mejores 24 de la liguilla. El que menos opciones tiene es el Ajax, arrastrando una diferencia de gol muy negaitva (-12) pero con el mínimo para soñar: seis puntos. Se miden al Olympiacos, que marca la zona de clasificación (24º) con ocho puntos. Sueñan también con seis puntos el Union SG, el Pafos, el Bodo/Glimt y el Benfica de José Mourinho, obligado a la machada milagrosa en Lisboa ante su exequipo. En definitiva, cuando el reloj marque las 23.00H la verdad será dicha y la Champions dictará sentencia entre los que sobreviven y los que abandonan el camino.