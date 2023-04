“Cucurella es una vergüenza, mató al Chelsea”

El Real Madrid ganó por 2 a 0 al Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions League La acción clave del encuentro fue la expulsión de Ben Chilwell y desde Inglaterra culpan directamente a Marc Cucurella

El Real Madrid ganó por 2 a 0 al Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Karim Benzema adelantó a los blancos en la primera mitad y Marco Asensio marcó el segundo para encarrilar la eliminatoria.

La jugada que marcó el partido fue la clara expulsión de Ben Chilwell, después de una dubitativa acción defensiva de Marc Cucurella. El defensor español fue suplente y salió en la segunda mitad tras la lesión de Koulibaly.

En Inglaterra, tienen claro que no fue el mejor partido del español y desde diferentes sectores ha habido un aluvión de críticas hacia el futbolista.

El exfutbolista del Tottenham, Jamie O’Hara, fue muy duro con el defensa catalán y twitteó: “Cucurella es una vergüenza, absolutamente mató al Chelsea”.

Cucurella is a disgrace absolutely killed Chelsea #ChampionsLeague — Jamie Ohara (@Mrjamieohara1) 12 de abril de 2023

Otro exjugador inglés, Jamie Carragher, declaró en la cadena CBS que “mira la posición del cuerpo aquí de Rodrygo en comparación con Cucurella. Él ya está en camino y Cucurella todavía no ha cambiado su posición corporal para correr hacia atrás. Rodrygo es rápido como un rayo, así que no puedes entrar a fondo. Cucurella no le encima del todo y se da un par de metros, lo cual está bien, ¡pero su problema es que no reacciona!”

También ha habido voces más moderadas, como el caso de Andros Townsend que repartió responsabilidades en sus declaraciones en 'TalkSport'. “Marc Cucurella es arrastrado por debajo del balón, Rodrygo le hace girar, el balón se cuela por arriba, Ben Chilwell está siempre en el lado equivocado”, explicó el jugador que recientemente se ha retirado del futbol profesional.

Queda claro que desde el futbol inglés ven culpable a Marc Cucurella de la expulsión de Ben Chilwell en el partido de Champions ante el Real Madrid.