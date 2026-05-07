Cuatro entrenadores del Barça en la final de la Champions

La Champions League masculina y la Champions League femenina de este 2026 tendrán acento español, y culé. Tras la clasificación del PSG este miércoles a la final masculina del 30 de mayo en Budapest (Hungría), el asturiano completa la plantilla de entrenadores con ADN culé en los dos partidos más importantes del fútbol en Europa.

Y es que en ambas finales de la Liga de Campeones esta temporada, los entrenadores tienen o han tenido un vínculo con el FC Barcelona. Luis Enrique (PSG) y Mikel Arteta (Arsenal) en la masculina; Pere Romeu (FC Barcelona) y Jonatan Giráldez (Olympique de Lyon) en la femenina.

Luis Enrique, de referente en el centro del campo al triple en el banquillo

En la final masculina, bien es conocido el pasado blaugrana de Luis Enrique, tanto como jugador como entrenador. Como futbolista, Lucho fichó por el club de la Ciutat Comdal en 1996 procedente del gran rival, el Real Madrid, y se convirtió en referente y capitán. Con la zamarra culé, Luis Enrique coincidió con mentes tácticas de la talla de Pep Guardiola, José Mourinho o Frank Rijkaard, lo que le permitió crearse su propio camino como técnico.

Luis Enrique, Mourinho y Guardiola, en 1998 / SPORT

En los banquillos empezó en el Barça B, el filial culé, llegando a conseguir un ascenso a Segunda División. De allí emprendió su camino al fútbol profesional en el AS Roma y en el Celta de Vigo, antes de regresar al Camp Nou, donde conquistó el triplete con la MSN (Leo Messi, Luis Suárez y Neymar), antes de cumplir un sueño y convertirse en seleccionador de la selección española, a la que llevó al Mundial de Qatar 2022.

Luis Enrique, celebrando la Champions conquistada con el FC Barcelona en 2015 / JAVI FERRANDIZ / SPORT

En París, su desafío era mayúsculo. El PSG llevaba años persiguiendo la Champions como obsesión institucional, pero sin lograr consolidar un proyecto sólido. En Francia construyó un equipo reconocible, solidario y menos dependiente de individualidades y conquistó el país, y el continente. Es su segunda final consecutiva con el PSG y puede conseguir su tercera Champions como técnico.

Mikel Arteta, el 'Guardioleta' del Barça B

Formado en La Masia, Mikel Arteta tiene un pasado culé que le ha permitido desarrollar su amor por el balón y el juego que transmite a sus equipos. Entrenador del Arsenal desde 2019, el donostiarra aprendió como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City durante tres años. Fue su gran mentor.

Mikel Arteta, Domènec Torrent y Pep Guardiola, en el Manchester City - FC Barcelona de la Champions League 2016/2017 / JAVI FERRANDIZ / SPORT

Su apodo en el Barça B era 'Guardioleta', por su símil con el aquél entonces '4' del primer equipo. Su perfil era muy parecido y su filosofía, la de Johan Cruyff. Lo tenía todo para hacerse con el centro del campo del Barça, pero tras 46 partidos en el filial, una llamada de Luis Fernández, el entonces entrenador del PSG, cambió su carrera.

Mikel Arteta en un entrenamiento junto a Luis Enrique y Zenden / P. LARGO / Sport

Como jugador, pasó por Rangers, Real Sociedad y Everton hasta recalar en el Arsenal, donde forjó su nombre y su vínculo con los 'gunners'. En el Emirates, Arteta ha podido crear un proyecto ganador y ha elegido a sus mejores jugadores para su idea de juego. 20 años más tarde, ha llevado al Arsenal a la final, la que puede ser la primera 'Orejona' de la historia del club.

Jonatan Giráldez, el gran líder del femenino

Jonatan Giráldez inició su etapa en el Barça junto a Lluís Cortés, con quien trabajó en las categorías inferiores antes de dar el salto al primer equipo en 2019. Como entrenador asistente formó parte de un ciclo histórico en el que el conjunto azulgrana conquistó la Liga y la Copa, además de alcanzar la primera final de la Champions League femenina de su historia. Dos años después, en la temporada 2020/21, el Barça firmó el primer triplete de su historia al levantar Liga, Champions y Copa de la Reina.

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta; entrenador del equipo femenino Jonatan Giráldez y las jugadoras en balcón del Ayuntamiento de Barcelona durante la celebración de la Champions en 2024 / Enric Fontcuberta / EFE

En julio de 2021, Giráldez asumió el cargo de primer entrenador. En su debut al frente del equipo conquistó la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, además de alcanzar una nueva final europea. En la temporada 2022/23 volvió a liderar otro curso brillante, con los títulos de Liga, Champions y Supercopa de España.

Tras conquistar dos Champions consecutivas con el Barça, en 2022 y 2023, el técnico gallego puso rumbo al Washington Spirit de Estados Unidos, donde dirigió durante una temporada antes de regresar a Europa el pasado verano para hacerse cargo del Olympique de Lyon. Ahora, al frente del conjunto francés, aspira a convertirse en el primer entrenador capaz de ganar tres Champions femeninas y también en el primero en lograrlo con dos clubes distintos.

Antes de iniciar su carrera en los banquillos profesionales, Giráldez se formó como jugador en La Masia y desarrolló buena parte de su trayectoria como técnico en las categorías inferiores del Espanyol y en la Federació Catalana de Futbol.

Pere Romeu y Jonatan Giráldez, en un entrenamiento del FC Barcelona en la Champions / VALENTI ENRICH / SPORT

Pere Romeu, la continuación del legado

Pere Romeu, nacido en Barcelona, fue uno de los dos asistentes de Jonatan Giráldez durante tres temporadas marcadas por los éxitos del Barça Femenino. En julio de 2024 asumió el cargo de primer entrenador tras la salida de Giráldez.

Romeu inició su trayectoria en el fútbol base del CP Sarrià y de L’Hospitalet antes de incorporarse a la cantera masculina del Barça en 2017. Allí pasó por diferentes categorías, desde el prebenjamín hasta el Cadete A, equipo en el que dirigió, entre otros jugadores, al actual futbolista del primer equipo Gavi.

Pere Romeu gesticula durante un partido de la UEFA Women's Champions League con el Barça / ANNA SZILAGYI / EFE

En 2020 dio el salto internacional como asistente en el Viitorul Constanța de Rumanía y un año más tarde se incorporó al cuerpo técnico del Barça Femenino.

En su primera temporada al frente del primer equipo conquistó el triplete nacional (Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España) y además llevó al Barça hasta la final de la UEFA Women’s Champions League, donde el conjunto azulgrana cayó por un estrecho margen frente al Arsenal.

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Esta temporada, en una nueva final de la Champions, Romeu tiene la oportunidad de 'robarle' el título a su mentor en el Barça.