CHAMPIONS LEAGUE
¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League? Calendario, fechas y cruces
Cuándo son las eliminatorias de cuartos de final de los equipos clasificados a la próxima ronda de la Champions League
La Champions League 2025/26 vuelve a escena. La competición continental entra de lleno en su fase más decisiva con la disputa de los últimos partidos de octavos de final, donde solamente ocho equipos pasarán a cuartos de final para seguir adelante en el torneo. Te contamos cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League, la siguiente ronda de la competición, y todos los cruces y equipos clasificados de esta edición.
El sorteo celebrado el pasado 27 de febrero estableció el cuadro definitivo hasta el final de la competición. Todos los equipos conocen desde entonces su posible camino así como sus posibles rivales, algo que facilita conocer de manera anticipada los futuros emparejamientos. Sin el factor sorpresa, solamente queda por conocer qué equipos consiguen superar la eliminatoria de octavos de final para formar parte de los ocho últimos clasificados del torneo continental.
¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League? Calendario y fechas
El día del sorteo, además de decidirse los futuros emparejamientos, también se dictaminó las fechas y el calendario definitivo de la competición. Los cuartos de final se disputarán en unas semanas; los partidos de ida el 7/8 de abril y los de vuelta el 14/15 de este mismo mes. A la espera de saber el día exacto en el que se disputará cada eliminatoria, los equipos clasificados ya saben las fechas orientativas donde deberán disputar sus compromisos europeos en la competición.
El cuadro final de la Champions League en cuartos
- PSG vs Galatasaray o Liverpool
- Real Madrid vs Atalanta o Bayern de Múnich
- Newcastle o FC Barcelona vs Atlético de Madrid o Tottenham
- Sporting CP vs Arsenal
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