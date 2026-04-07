Cuartos de la Champions League 2025/26: partidos hoy, a qué hora y dónde ver por TV y en directo

La Champions League 2025/26 abre el telón de los cuartos de final. Los ocho mejores equipos de la competición europea entran en escena para disputar la siguiente ronda de la competición, donde solamente serán cuatro los clubes que conseguirán los preciados billetes a semifinales estos días.

El primer equipo español en entrar en escena será el Real Madrid. Este martes, los blancos recibirán en el Santiago Bernabéu al Bayern de Múnich en uno de los partidos más espectaculares que se pueden ver en Europa. Sobre el papel, los bávaros son favoritos en base a su enorme estado de forma esta temporada, pero nunca conviene descartar a los reyes de la competición europea por mucho que no llegue en su mejor momento.

Harry Kane, un artillero letal en el Bayern Múnich / EFE

Este martes también será el turno de la segunda eliminatoria de cuartos de final: el Sporting de Lisboa-Arsenal. Eliminatoria a priori asequible para los ingleses, que tienen el cruce más sencillo de todos para pasar a semifinales sin apenas apuros. Los 'gunners' quieren llegar a la siguiente ronda como hiciesen la temporada pasada, aunque convendrá no fiarse de su rival portugués en cuartos, un equipo que ya ha demostrado esta edición ser capaz de dar alguna que otra sorpresa ante clubes de mayor entidad.

La segunda jornada de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League traerá otras dos eliminatorias igualmente emocionantes. En la primera, el Liverpool visitará el Parque de los Príncipes para medirse a los actuales campeones de la competición, el PSG; en la segunda, el FC Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid en un duelo nacional que apunta a ser igualado en todos los sentidos.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?

Real Madrid - Bayern de Múnich: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

Sporting de Lisboa - Arsenal: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos de los octavos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los octavos de final de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.