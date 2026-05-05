¿Cuándo jugó el Arsenal su última final de Champions?

El Arsenal se ha confirmado como el primer finalista de la Champions League 2025/26. El conjunto dirigido por Mikel Arteta consiguió en billete hacia el partido por el título de Budapest después de eliminar al Atlético de Madrid en un partido profundamente marcado por el polémico penalti no señalado sobre Antoine Griezmann.

Después de que colchoneros y gunners firmasen las tablas en el Metropolitano, Londres se erigió como el escenario en el que todo se decidiría. Los 'gunners' no cuajaron ni mucho menos su mejor partido, pero el solitario tanto de Saka y el posterior ejercicio de resistencia fueron suficientes para sellar su victoria global.

Una vez certificada su presencia en la gran final, el Arsenal tendrá que esperar al miércoles para conocer a su rival. Este saldrá de la eliminatoria entre PSG y Bayern, que los parisinos afrontan con ligera ventaja después de imponerse en uno de los mejores partidos que se recuerdan en la máxima competición europea (5-4). Los bávaros, sin embargo, cuentan con el factor campo a favor como aliciente extra en busca de la remontada.

Kane y Marquinhos protagonizaron un duelo espectacular en el PSG-Bayern / YOAN VALAT / EFE

Sea Bayern o PSG, el Arsenal volverá a disputar una final de la máxima competición continental después de 20 años. En el anterior precedente la fortuna no sonrío a los gunners, por lo que la presente edición les brinda la oportunidad de conquistar su primera 'Orejona'.

¿Cuándo jugó el Arsenal su última final de la Champions?

El último y único precedente del Arsenal en una final de la Champions League se remonta a la ya lejana temporada 2005/06, temporada en la que midió sus fuerzas ante el FC Barcelona. En aquella ocasión, la balanza se inclinó hacia el lado azulgrana, que conquistó su segunda 'Orejona' y dio paso a su época más gloriosa en la máxima competición continental.

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La derrota del Arsenal estuvo profundamente marcada por la expulsión de su guardameta Lehmann, que vio una roja directa a los 18 minutos. A pesar de este contratiempo, Campbell consiguió adelantar a los 'gunners', pero Eto'o y Belletti consiguieron darle la vuelta al electrónico.